ASCOLI PICENO – Il progetto “P.O.G. – Piceno Orienta Giovani” prepara una tre-giorni dedicata ai giovani che vogliono avviare un percorso imprenditoriale. Con il “Summer Camp” in programma da martedì 25 a giovedì 27 febbraio, infatti, gli under 35 potranno avere a disposizione personale qualificato che li aiuterà nell’informazione, nell’orientamento e nella fase di avvio della loro impresa, che dovrà avvenire entro l’estate. Martedì 25, dalle ore 15 alle ore 18, e mercoledì 26 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 18, nella sede di Vademucum (via Piemonte, 11) ci sarà spazio per le giovani idee che vogliono costituirsi in start-up, anche grazie all’avviso pubblico che mette a disposizione fondi per finanziare la costituzione e/o il funzionamento di start-up giovanili, nell’ambito dell’avviso Giovani e Impresa I edizione – Progetto “P.O.G.”. Per prenotarsi è necessario inviare una mail a [email protected] oppure telefonare al numero 0736.651636. Si tratterà di un’esperienza laboratoriale dedicata a gruppi selezionati di ragazzi, alla “scoperta” del proprio spirito imprenditoriale, con i partecipanti che saranno accompagnati in un processo di individuazione e ampliamento delle possibilità che hanno a propria disposizione e che possono rendere operative.

La tre-giorni si concluderà giovedì 27 febbraio con un incontro pubblico, alla Bottega del Terzo Settore dalle ore 9.30 alle ore 13, che vedrà la presenza di Anita Montagna, orientatrice per Unicam.

