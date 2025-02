ASCOLI PICENO – Trasferta nella capitale.

Domenica 23 febbraio l’Atletico Ascoli affronterà il Roma City, match valevole per il girone F di serie D.

Alla vigilia della partita, mister Simone Seccardini ha rilasciato un’intervista al portale del Club bianconero, ecco le sue dichiarazioni: “Per come è andata la partita rimane l’amaro in bocca di non aver ottenuto il bottino pieno. Credo sia stata una delle migliori prestazioni di questo campionato per ritmo, qualità e attenzione avuta in tutti i momenti del gioco. Affrontiamo Roma City, una squadra che arriva da due risultati positivi contro le prime due della classe senza aver subito reti. È una squadra giovane ma che ha dimostrato grande solidità. In settimana ci siamo preparati al meglio, curando ogni dettaglio , per ottenere un risultato positivo. Da domani inizia un ciclo di 10 partite, tutte impegnative e diverse tra loro. Ogni settimana i risultati evidenziano quanto sia difficile avere continuità. Ogni squadra ha infatti un’identità e delle caratteristiche che possono mettere in difficoltà chiunque. Sarà fondamentale restare lucidi per riuscire a portare a casa punti necessari alla salvezza”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.