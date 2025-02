Il mister: “Negli ultimi minuti abbiamo avuto un’occasione con Mazzarani per ottenere un punto nonostante le cose si fossero messe male”

ASCOLI PICENO – Prima il vantaggio, poi la rimonta subita.

Nel pomeriggio di domenica 23 febbraio l’Atletico Ascoli ha perso nella Capitale contro il Roma City. Il match, valevole per il girone F di serie D, è terminato 2-1 per i padroni di casa.

A fine gara si è presentato in sala stampa mister Simone Seccardini, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “La squadra ha fatto un grandissimo primo tempo e potevamo chiudere in vantaggio di più reti. Nella seconda frazione siamo stati leggeri su alcune situazioni prendendo goal su una ripartenza e poi da calcio d’angolo. Negli ultimi minuti abbiamo avuto un’occasione con Mazzarani per ottenere un punto nonostante le cose si fossero messe male, peccato”.

