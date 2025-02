ASCOLI PICENO – Ha preso il via la riqualificazione del parco di via Vittorio Emanuele Orlando, un piccolo polmone verde nel quartiere di Piazza Immacolata ad Ascoli.

“Proseguiamo nella nostra opera di miglioramento della città – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – e in particolare delle aree verdi. A Piazza Immacolata abbiamo questo spazio molto utilizzato dai cittadini, nel cuore del quartiere, e in vista della bella stagione vogliamo far sì che sia sempre più vissuto e goduto da adulti e bambini. Come Amministrazione portiamo avanti con convinzione il progetto di una ‘Ascoli Green’, per innalzare la qualità della vita attraverso la cura dell’ambiente che ci circonda”.

L’assessore ai Lavori pubblici, Marco Cardinelli, ha spiegato nel dettaglio i lavori che si andranno a svolgere: “È previsto il consolidamento del muro perimetrale, poi andremo a intervenire sulla parte dedicata ai bambini: installeremo nuovi giochi e impianti anti-trauma. A questo si aggiungerà la riqualificazione e cura del verde, per la quale saremo accompagnati anche da un tecnico specializzato, per dare la possibilità ai tanti frequentatori di poter usufruire al meglio di questo parco”.

Con questo intervento, l’Amministrazione comunale vuole riconsegnare alla cittadinanza uno spazio migliorato e maggiormente fruibile, con un occhio di riguardo ai più piccoli. Infatti i lavori riguarderanno anche le attrezzature ludiche, con la sostituzione dei seggiolini delle altalene e del gioco a torre con uno della stessa tipologia, l’installazione di un nuovo gioco a doppia torre e la realizzazione di una pavimentazione antitrauma e antiscivolo. Il restyling del parco passerà anche dal potenziamento dell’illuminazione, con la previsione di nuovi punti luce, e dal consolidamento del muro di recinzione, con speroni in cemento armato.

L’intervento permetterà anche di riqualificare il verde, tra cui la ‘Sequoia semprevirens’, un albero che può raggiungere anche i 100 metri di altezza e che nel parco di via Vittorio Emanuele Orlando conta uno degli esemplari più grandi tra Marche e Abruzzo; oltre al censimento delle piante per la catalogazione degli esemplari arborei ed arbustivi, saranno pianificati gli interventi di potatura e manutenzione all’interno del parco.

