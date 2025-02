ASCOLI PICENO – “La ricostruzione, dati alla mano, tra il 2023 e il 2024, ha fatto registrare incrementi senza precedenti, come

testimonia il fatto che negli ultimi due anni abbiamo liquidato il 57% di quanto sinora complessivamente

erogato dal 2016 ad oggi”.

Lo sottolinea il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido

Castelli: “Nelle Marche, solo nello scorso anno abbiamo versato nelle casse delle imprese più di 1 mld di

euro e nel 2025 siamo già a 170 milioni. In questo contesto, nelle ultime settimane, abbiamo dovuto

governare un tema nuovo e peraltro non dipendente dalla struttura commissariale: la transizione tra una

ricostruzione che (a legislazione vigente e salvo correzioni su cui stiamo lavorando) sino al 31.12.25 potrà

beneficiare dell’integrazione con il 110% ed una ricostruzione che si basa esclusivamente sul contributo

sisma. Tutto ciò con l’obiettivo prioritario di eliminare o ridurre il rischio accolli a carico dei terremotati

generato dalla bolla inflattiva e dalle manovre speculative che si sono scaricate sul mercato dell’edilizia

anche a causa del superbonus. Sulla scorta di questo indirizzo, condiviso con tutte le regioni, abbiamo

condotto una analisi certosina sulle pratiche di ricostruzione privata al fine di individuare le casistiche su

cui intervenire con maggiorazioni mirate proprio a contrastare gli accolli”.

Prosegue Castelli: “La conoscenza dei dati che gli Uffici Speciali della Ricostruzione e la Struttura

commissariale processano quotidianamente, ha consentito di appurare, tra le altre cose, che non tutti i

terremotati si sono avvalsi del 110 e che, in molte pratiche di ricostruzione, non si sono generati accolli.

Alla luce di ciò, un aumento massivo del cosiddetto contributo parametrico avrebbe prodotto l’effetto di

dare in più a chi non ne ha bisogno e dare meno a chi ne ha reale necessità. Nello stesso tempo abbiamo

valorizzato con maggiorazioni, aggiuntive e rilevanti, le casistiche, prevalentemente di ricostruzione

pesante, in cui i costi di costruzione sono oggettivamente superiori (danno grave, cantieri disagiati, cratere

ristretto, zone di massima amplificazione sismica, ecc.). Come base di riferimento, per beneficiare delle

maggiorazioni, abbiamo indicato il PUC e cioè il prezziario unico del cratere (già oggi prevalentemente

utilizzato nella versione 2022 per la ricostruzione privata) che sarà comunque aggiornato. Proprio oggi

abbiamo affidato l’incarico ad una società specializzata optando per una tecnica di composizione analitica

delle varie voci di prezzo. In questa fase della ricostruzione è fondamentale garantire un prezziario

omogeneo per tutto il cratere, esente da potenziali distorsioni territoriali e con prezzi giusti e reali. Per il

cantiere più grande d’Europa, disporre di un prezziario adeguato è utile per non assecondare spirali

inflattive e possibili cartelli. Una vera e propria garanzia per quella stragrande maggioranza di imprese del

territorio che lavorano onestamente in una fase dove, proprio la fine del 110%, potrebbe richiamare

l‘attenzione di associazioni malavitose. Regole certe e giuste marginalità di guadagno, per quanto mi

riguarda, sono principi che consentono di difendere la nostra terra dalle infiltrazioni”.

Castelli aggiunge: “A tutti gli operatori della ricostruzione ribadiamo, inoltre, che il metodo di lavoro

applicato continuerà ad essere quello proposto fin dal mio insediamento in qualità di Commissario: un

confronto costruttivo, onesto e responsabile. C’è piena disponibilità ad accogliere eventuali osservazioni

migliorative dell’ordinanza parametrico (peraltro appena validata dalla Corte dei Conti) così come ad una

condivisione del percorso che porterà al PUC 2025. Auspico che il confronto possa estendersi anche ad

altre urgenze che, nell’interesse supremo dei terremotati, vanno governate al meglio in una logica di

prevenzione e con la collaborazione delle parti sociali: la carenza di manodopera, gli alloggiamenti degli

operai, la tempistica dei cantieri, la concentrazione delle lavorazioni in capo a singole aziende, la

trasparenza dei subappalti e i flussi di manodopera. I recenti fatti di Tolentino sono degli alert che non

vanno sottovalutati – conclude il Commissario Castelli -. È tempo di responsabilità. La stella polare che

deve guidarci è la convinzione che la ricostruzione è fatta per i terremotati e si realizza attraverso le

imprese. Se qualcuno dovesse pensare il contrario, si troverebbe in una chiara posizione di fuorigioco”.

