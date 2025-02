Una decisione del sindaco Fioravanti che, per conto dell’Amministrazione comunale, ha voluto concedere un punto di riferimento ufficiale per la manifestazione carnascialesca e, quindi, all’associazione che si occupa dell’organizzazione

ASCOLI PICENO – Con la cerimonia, questa mattina, di consegna della tradizionale chiave della città dal sindaco Fioravanti a Re Carnevale, alias Enrico Petrucci, si apre ufficialmente l’edizione 2025 del Carnevale di Ascoli con una ulteriore novità: l’inaugurazione della sede del Carnevale ascolano, all’interno del teatro Ventidio Basso, in un locale a fianco al foyer. Una decisione del sindaco Fioravanti che, per conto dell’Amministrazione comunale, ha voluto concedere un punto di riferimento ufficiale per la manifestazione carnascialesca e, quindi, all’associazione “Il Carnevale di Ascoli” che si occupa dell’organizzazione.

Proprio il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e il presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” Marco Olori hanno tagliato il nastro inaugurale della nuova sede dopo aver sottolineato l’importanza del Carnevale di Ascoli ancor più a seguito dei risultati della ricerca del dottor Augusto Agostini che confermano con documentazione certa l’esistenza della kermesse carnascialesca già nel 1229. Quindi una delle più antiche d’Italia, documenti alla mano, insieme a Venezia.

Presenti alla cerimonia oltre a Re Carnevale, anche le due maschere tradizionali ascolane Buonumor Favorito (Amedeo Lanciotti) e Lu Sfrigne (Roberto Lauretani).

LA DIRETTA STREAMING

Anche quest’anno il Carnevale di Ascoli sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali social (Facebook e Instagram) della manifestazione e sul canale ufficiale youtube. La diretta, realizzata dalla Xentek produzioni video, sarà visibile nelle giornate di domenica 2 e martedì 4 marzo dalle ore 16 circa e indicativamente fino alle 20.

