ASCOLI PICENO – La Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al

miglioramento sismico del ponte di Quintodecimo, frazione di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli.

Si tratta di un intervento ricompreso all’interno dell’ordinanza numero 137 del 2023, per un importo di

1,1 milioni di euro, che punta alla risoluzione delle criticità connesse ai danni prodotti dal terremoto, con

l’obiettivo di ripristinare l’opera allo stato pre-sisma e di acquisire la fruibilità e l’utilizzabilità dell’opera

stessa.

«L’attuazione dell’ordinanza numero 137, che ha fornito risorse ulteriori sul versante della ricostruzione

pubblica, rappresenta una fase fondamentale del percorso di rilancio del cratere sismico – spiega il

commissario straordinario, Guido Castelli -. La filiera sta evidentemente producendo risultati in linea con

le tempistiche, ma dobbiamo insistere e spingere il più possibile, come sempre. Ringrazio il lavoro

sinergico di Comuni, Ufficio Speciale Ricostruzione e della Regione guidata dal presidente Acquaroli».

«Il ponte di Quintodecimo insieme a quello di Matera, in corso di approvazione, diverranno dei veri e

propri monumenti per il territorio di Acquasanta – aggiunge il sindaco Sante Stangoni -. Insieme a quello

di Ponte d’Arli, potremo offrire ai visitatori tre bellissimi ponti di epoca romana. Lo sviluppo della cultura

deve procedere di pari passo con la ricostruzione ed il rilancio turistico».

Il ponte collega due porzioni del paese di Quintodecimo; la zona a nord, che si sviluppa prevalentemente

lungo la via Salaria, e quella a sud del dove si trovano la chiesa e la piazza principale. Oltre a lesioni diffuse

sul manufatto, le scosse del 2016/2017 hanno prodotto danneggiamenti anche alla rete dei sottoservizi.

Ragion per cui, le azioni che verranno messe in campo per la riparazione consistono, tra le altre cose, nella

ricucitura della muratura, inserimento dei nuovi tiranti, consolidamento del parapetto del ponte tramite

placcaggio meccanico, restauro e consolidamento delle volte all’intradosso, consolidamento del piano di

calpestio del ponte con conseguente sostituzione della pavimentazione, ripristino dei sottoservizi e

dell’illuminazione pubblica ed un intervento di messa in sicurezza nell’area dell’antico lavatoio.

