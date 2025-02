Tutto quello che c’è da sapere, info per i cittadini ma anche per i numerosi visitatori che arriveranno nel capoluogo

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 25 febbraio, dal Comune di Ascoli Piceno.

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 111 del 25 febbraio 2025 l’Amministrazione comunale dispone di istituire

CARNEVALE ASCOLANO

In data 01/03/2025 con orario 15:00-20:00

In data 02/03/2025 con orario 10:00-24:00

In data 04/03/2025 con orario 14:00-24:00

divieto di sosta con rimozione coatta e interdizione della circolazione stradale a tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, in tutte le zone interessate dalla manifestazione con l’installazione delle cd. “postazioni fisse” ovvero in piazza Roma, piazza Arringo, piazza Del Popolo, via del Trivio, via Ceci, via Vidacilio, c.so Trento e Trieste via XX Settembre, piazza S.Maria Intervineas;

riserva di sosta in piazza Roma per i veicoli FF.OO. e emergenza;

sospensione delle corse della navetta START in tutte le aree interessate dalla manifestazione

CANTIERI EDILI

in Piazza del Popoloin data 27 febbraio 2025In data 1 marzo 2025 con orario 15:00-20:00In data 2 marzo 2025 con orario 10:00-24:00In data 4 marzo 2025 con orario 14:00-24:00

il divieto per la società Saitec Company srl (con ulteriore obbligo di rimuovere l’area di cantiere in Piazza del Popolo e Felici srl di movimentare veicoli nei cantieri di Piazza del Popolo e vie limitrofe interessate dal carnevale.

BANCHI DI VENDITA

In data 27/02/2025, 01/03/2025 e 04/03/2025 con orario 14:00-20:00 e in data 02/03/2025 con orario 09:00-20:00

divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Roma lato Nord per il posizionamento di banchi di vendita autorizzati (nr. 02 dimensioni mt. 6X4 più nr. 02 dimensioni mt. 1X1).

CONCERTI IN PIAZZA

In data 27/02/2025 (Giovedì grasso) con orario 15:00 – 20:00, in data 28/02/2025 (venerdì di Carnevale) con orario 18:00 – 02:00 del 01/03/2025 – e in data 01/03/2025 (sabato di Carnevale) con orario 15:00 – 20:00

divieto di sosta con rimozione coatta e interdizione alla circolazione stradale in piazza Roma, fatta eccezione per i veicoli a vario titolo autorizzati, con riserva di sosta ai veicoli delle FF.OO. e emergenza;

