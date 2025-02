E nella giornata famosa per abbuffarsi fino quasi a scoppiare, non poteva mancare la gara a tema “mangereccio” per proclamare Re Carnevale che, con il suo moccolo gigante, aprirà la secolare “Sfilata dei Moccoli”

CASTIGNANO – Si entra nel vivo della festa a Castignano, con la settimana storica del suo antico Carnevale.

Dopo il veglione inaugurale di sabato passato, giovedì 27 febbraio dalle 17 fino a sera, in Piazza Umberto I° nel centro storico del piccolo borgo piceno, come da vecchia tradizione la Pro Loco di Castignano preparerà e distribuirà centinaia di frittelle, chiamate “pizze onte”, accompagnate da abbondante vino locale, musica ed allegria, con i castignanesi molto affezionati a questa giornata di festa in piazza, così come i più piccini che numerosi parteciperanno già entusiasti, mascherati e carichi di coriandoli.

E nella giornata famosa per abbuffarsi fino quasi a scoppiare, non poteva mancare la gara a tema “mangereccio” per proclamare Re Carnevale che, con il suo moccolo gigante, aprirà la secolare “Sfilata dei Moccoli” in programma per il martedì grasso.

Il suono di cassa, piatti e rullanti per le vie del paese (la famosa “catubba”) poi chiuderà la giornata di festeggiamenti del giovedì ma allo stesso tempo segnerà l’avvio della settimana più sentita, con gli eventi tradizionali del Carnevale Castignanese.

Come il Veglionissimo mascherato di sabato 1° marzo che come gli altri eventi danzanti, causa indisponibilità del teatro comunale, vengono svolti momentaneamente in Via Galvoni, nella struttura polifunzionale “Predaia” e annessa tendostruttura predisposta ed addobbata di tutto punto dalla Pro Loco. Si inizierà alle ore 22 e si proseguirà prima con le note della famosa band “I pupazzi”, e poi fino all’alba con il dj set di SimonDj. Musica, maschere, brindisi e divertimento, in questo turbine di eventi in crescendo, passando anche per la giornata dedicata come sempre ai bambini (lunedì 3 presso struttura Predaia dalle 15,30 con animazione e merende), fino al gran finale del Martedì Grasso, 4 marzo, con i suoi carri, i suoi gruppi mascherati, la musica, le scenette, i balli, e soprattutto i suoi Moccoli.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.