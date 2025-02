ASCOLI PICENO – E’ arrivato il grande momento: domani, giovedì 27 febbraio, si aprirà ufficialmente l’edizione 2025 del Carnevale di Ascoli. Si ripartirà come sempre dai giovani e, in particolare, dagli studenti. Saranno come sempre le scolaresche, infatti, le protagoniste della giornata di apertura, con un totale di 1500 alunni in maschera (oltre 200 in più rispetto allo scorso anno) che animeranno le due piazze principali della città, ovvero piazza del Popolo e piazza Arringo (a cui vanno aggiunti altri 153 bambini che si maschereranno in classe). Le esibizioni saranno precedute dal tradizionale rito di apertura, con Re Carnevale (Enrico Petrucci) alla testa del corteo insieme a Buonumor Favorito, Lu Sfrigne e gli “Zannetti” alla testa del corteo col carretto trainato dal somarello e con l’immancabile musica popolare accompagneranno da piazza Arringo a piazza del Popolo solcando la folla di bambini in trepida attesa. Poi, sempre domani, giovedì grasso, alle 16, un altro momento molto atteso e coinvolgente per i più piccoli grazie alla Festa dei bambini con “Disneiamo”.

IL CARNEVALE DELLE SCUOLE

I riflettori saranno puntati, dunque, sui gruppi mascherati organizzati dalla scuole cittadine, coinvolgendo, come detto, i 1500 studenti pronti ad esibirsi in piazza del Popolo e in piazza Arringo per un totale di 29 gruppi mascherati (oltre quelli che aspetteranno Re Carnevale in classe). E oltre 150 bimbi arriveranno con i mezzi della Start in città da Acquasanta Terme e Roccafluvione. Un evento, dunque, che si dimostra sempre un punto cardine del programma carnascialesco, grazie anche ad una impeccabile macchina organizzativa messa a punto dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” insieme all’Amministrazione comunale (con il consueto impegno del coordinatore Antonio D’Ascanio). E un ringraziamento doveroso dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” va ai vertici dello stabilimento ascolano della Barilla per aver gentilmente donato le merendine che saranno distribuite a tutti gli studenti presenti. La conduzione del Carnevale delle scuole sarà affidata come sempre a Marco “Micio” Regnicoli, affiancato da Re Carnevale (Enrico Petrucci) in piazza del Popolo, e Stefania D’Agostino insieme a Buonumor Favorito (Amedeo Lanciotti) in piazza Arringo.

Piazza Arringo – In piazza Arringo, dopo la partenza alle 9,20 del corteo iniziale con Re Carnevale si esibiranno: alle 9,40 primaria Malaspina 2° A tempo pieno con “Nu seme bestie rare… e tu che bestie je?!”; alle 9,50 primaria Malaspina 2° B tempo pieno con “Chesta è na cettà de cultura”; alle 10 primaria Malaspina 1° A tp – 1° B tempo pieno con “Carnevale degli animali”; alle 10,10 primaria Malaspina 1° A con “La Bottega de Pippe lu matte”; alle 10,20 scuola media Ceci-Cantalamessa con “Li capulavur de lu sole c’ canta”; alle 10,30 primaria Malaspina 5° A tempo pieno con “Iemece vié… Pozza i bè”; alle 10,40 Villa Pigna sezioni A e B con “Li maestre è ditte che faceme li femèra”; alle 10,50 scuola media Luciani con “Ok boomer, Lol zoomer: alla fine ce seme

capite”; alle 11 primaria Rodari con “Chi la vò cotta, chi la vo cruda vienne a piazza della verdura”;

alle 11,10 primaria Sant Agostino 2° e 5° con “E’ biell ma non balla!”; alle 11,20 primaria Sant’Agostino 1° – 3° con “A carnevale ogni storiella vale”; alle 11,30 primaria San Domenico (più

classi) con “Lu core o li tecnologie: chi la sponda?”; alle 11,40 primaria Malaspina 5° B tempo pieno con “Malaspin tour – cinque anni è velate e mo pe partì nu ce seme attrezzat”; alle 11,50 primaria Falcone-Borsellino 5° con “La Quintana fòre dallo Squarcia”.

Piazza del Popolo – In piazza del Popolo si esibiranno, alle 9,40 la scuola per l’infanzia di Sant’Agostino (3 sezioni) con “Ieme a scola pelite e pettinate e rresceme tutte zuzze e scengiate”;

alle 9,50 scuola per l’infanzia San Domenico (1 sezione) e Malaspina (2 sezioni) con “Seme tutte strane ma…velemece bè”; alle 10 primaria Monticelli 5° A con ““Rap dell’Olimpo”; alle 10,10 primaria Malaspina 4B tempo pieno con ““Ce trasfereme alla Banca d’Italia”; alle 10,20 primaria Stella di Monsampolo 2° B con ““Lu matrimonie de li cucciole birbe”; alle 10,30 primaria Preziosissimo Sangue 3°, 4° e 5° con ““La liva fritta. Na rcetta preziosa, tutte chéll’addre nen valé còsa”; alle 10,40 scuola per l’infanzia e primaria Montessori con “Li girannelù”; alle 10,50 primaria Montessori 4° A con “Itiner…Arte”; alle 11 primaria I. Masih con “Ce la canteme e ce la balleme”; alle 11,10 primaria San Serafino (tutte le classi) con “La carica dei 110”; alle 11,20 scuola per l’infanzia Roccafluvione sezione A con “Gli Ambasciatori del mondo”; alle 11,30 scuola per l’infanzia Roccafluvione sezione B con “L’oro nir de Roccfluviò”; alle 11,40 primaria Malaspina 4° A tempo pieno con “Quanne è tande ‘alle a candà ‘nze fa mai dì”; alle 11,50 primaria Malaspina 3° A tempo pieno e 3° B tempo pieno con “Mala tempora currunt…era mugghi quanne era pegge”; media D’Azeglio (tutte le classi) con “2005: D’Azegliodissea nello spazio”.

Maschere in classe – Altre classi hanno deciso di mascherarsi a scuola. Per l’Isc Ascoli Centro, la sezione unica del plesso di San Gaetano parteciperà con “La danza degli amici”, per la scuola per l’infanzia San Domenico-Malaspina, la sezione A1 con “Ecche BOB, nu mustre piene d’ simpatie”, la sezione A2 con “Li mamù buone”; la sezione B1 con “Mostruosamente gentili”, la sezione B2 con “Mostri di Bontà” e la sezione primavera con “Seme cuscì bbuone che faceme paura!”. Per l’Isc “Borgo Solestà-Cantalamessa” la sezione unica della scuola per l’infanzia di Venagrande parteciperà con “Mò ce vò fa crede pure che la farina de ‘nzètte è bbòna furia…”, per la sezione unica della scuola per l’infanzia di Mozzano con “ Steme a la frutta…”

