ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno si impegna a piantare oltre 250 alberi nel 2025, uno per ogni bambino nato in città. L’iniziativa “Un albero per ogni nato”, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Ascoli Servizi Comunali, mira a creare un “Bosco dei Ricordi” a Relluce, un luogo simbolo di crescita e rinnovamento. Questa iniziativa non si limita a celebrare la nascita di nuove vite, ma rappresenta un contributo concreto alla lotta contro i cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell’aria. La piantumazione di alberi, infatti, favorisce la biodiversità, crea spazi verdi e assorbe anidride carbonica, contribuendo a un ambiente più sano e vivibile per la comunità.

“La qualità della vita in un territorio – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – si misura anche su numerosi parametri ambientali. Da parte nostra, vogliamo porre in essere azioni per migliorare sempre di più questi aspetti: piantare un albero per ogni nuovo nato rappresenta un messaggio molto importante, anche dal punto di vista simbolico e culturale”.

L’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, ha aggiunto: “Stiamo mettendo in campo numerose iniziative, che coinvolgono più aspetti. Questo del ‘Bosco dei Ricordi’ è uno dei nostri obiettivi più rilevanti, perché nascerà in un luogo particolare come la discarica, caricandolo di un valore sociale oltre che ambientale”.

L’iniziativa “Un albero per ogni nato” sottolinea l’importanza di unire simbolicamente la vita dei nuovi nati al futuro del pianeta. Ogni albero piantato diventa così un segno tangibile di appartenenza e crescita, un legame indissolubile tra le nuove generazioni e la natura che le circonda.

Il “Bosco dei Ricordi” accoglie oltre 250 nuove piante, tra cui abeti, aceri, noccioli, querce e roverelle, scelte per la loro capacità di adattarsi al territorio e per il loro valore ecologico. Un piccolo gesto, quello di piantare un albero, che racchiude in sé un grande significato e un impegno concreto verso un futuro più sostenibile per Ascoli Piceno e per l’intera comunità.

“Il Bosco dei Ricordi rappresenterà un nuovo polmone verde per la città – ha affermato Andrea Zambrini, Presidente di Ascoli Servizi Comunali Srl – dove poter vivere e far vivere un’esperienza immersiva grazie anche ai tanti alberi con cui incentiveremo la “salute” del territorio. La nostra azienda, oltre a dedicarsi alla raccolta differenziata, ha da sempre nel cuore l’idea di offrire ai cittadini la possibilità di riconoscersi nei valori di responsabilità sociale ed ambientale e partecipare ad azioni concrete di sostenibilità e questa volta partiremo dai più piccoli”.

In questi giorni i bambini e le bambine nate nel 2024 nel comune di Ascoli Piceno riceveranno una cartolina con cui il comune e Ascoli Servizi Comunali si congratulano per la loro nascita, comunicando l’albero piantato in loro onore.

A tal proposito, il sindaco Marco Fioravanti ha dato il via all’iniziativa e ha incontrato Giacomo Clerici, dipendente della Ecoinnova Srl, fresco genitore – insieme a Sofia Albertini – di Leonardo. E proprio nel nome del piccolo, sarà piantato il primo albero del “Bosco dei Ricordi”.

