ASCOLI PICENO – L’Ascoli tornerà in campo lunedì 3 marzo, alle 20:30, al “Curi” di Perugia, per affrontare il Grifone nella gara valida per la 29esima giornata del Campionato Serie C NOW. Ad arbitrare sarà Domenico Leone della sezione di Barletta. Gli Assistenti sono Antonino Junior Palla di Catania e Marco Roncari di Vicenza. Quarto Ufficiale Gianmarco Vailati di Crema

BOLLETTINO MEDICO

Non sono buone le notizie che arrivano dall’infiermieria bianconera, il difensore Marcos Curado si è sottoposto ad accertamenti a seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita di domenica scorsa contro la Ternana, che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, ha iniziato l’iter riabilitativo.

Out per ora anche l’attaccante Francesco Forte, che ha lamentato nel corso della partita con la Ternana un risentimento muscolare alla coscia destra, in settimana si sottoporrà ad ulteriori accertamenti, dopo i quali sarà possibile avere il quadro preciso dell’entità dell’infortunio.

Procedono il percorso di riatletizzazione individuale Cozzoli e Menna con l’obiettivo di potersi riaggregare alla squadra la settimana prossima. Anche Gagliolo procede l’iter di terapie e riabilitazione a seguito della lesione muscolare al bicipite femorale destro.

