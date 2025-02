ASCOLI PICENO – Azienda sanitaria territoriale e Comune di Ascoli insieme per il miglioramento dei servizi sociosanitari rivolti alla popolazione. Va proprio verso questa direzione l’accordo sottoscritto tra l’Ast picena e l’Arengo per il potenziamento, all’ospedale ‘Mazzoni’, del Punto unico di accesso (PUA), luogo dell’integrazione sociosanitaria che ha sviluppato una modalità organizzativa in grado di offrire funzioni di orientamento e accompagnamento (con le sue articolazioni di front office), nonché di relazione con la rete dei servizi sociosanitari territoriali per la presa in carico della complessità (con le sue articolazioni di back office). Dal prossimo lunedì 3 marzo, infatti, il Pua del nosocomio ascolano verrà potenziato grazie alla presenza, insieme al personale dell’Ast già in dotazione, di una assistente sociale dell’Ambito territoriale XXII che garantirà un servizio per 18 ore settimanali.

“Abbiamo sottoscritto un accordo con l’Ambito territoriale XXII – dice il direttore sociosanitario dell’Ast di Ascoli, Sonia Carla Cicero – grazie al quale condividiamo l’organizzazione del Punto unico di accesso con il mondo del sociale. In questo modo anche l’Ambito XXII integra le proprie funzioni sociali con la sanità. Dal 3 marzo, infatti, l’arrivo di una assistente sociale messa a disposizione dall’Ambito territoriale XXII per 18 ore settimanali permetterà di erogare agli utenti un servizio, sia informativo relativamente ai servizi sociali, sia di valutazione aggiungendosi, come professionista, alle nostre Unità valutative individuali composte da un medico, un infermiere e una assistente sociale dell’Ast”

“Un nuovo servizio a disposizione della cittadinanza – aggiunge il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti – che unisce l’aspetto sociale a quello sanitario. In questo modo riusciamo a dare risposte a più ampio raggio, grazie a un lavoro di squadra che permette di integrare le competenze e affrontare nel modo migliore le esigenze dell’utenza”. “Potenziamo – conclude l’assessore comunale ai servizi sociali, Massimiliano Brugni – la collaborazione tra questi due mondi: la presenza di una nostra assistente sociale al Pua dell’ospedale permette di creare una rete fondamentale per far interagire le necessità che emergono dal comparto sociale e da quello sanitario. In questo modo saremo in grado di mappare in maniera maggiormente puntuale le necessità dell’Ambito territoriale XXII”.

Il Pua nasce dall’esigenza di: sviluppare un accesso semplificato ed efficiente alla rete dei servizi sociosanitari, al fine di intercettare i bisogni anche inespressi, attraverso il quale la popolazione possa reperire informazioni utili al proprio orientamento all’interno dei vari percorsi assistenziali, umanizzare i percorsi e integrare le diverse professionalità (medici, infermieri, assistenti sociali, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, rappresentanti dei servizi sociali comunali, medici specialisti, sociologi, psicologi), e garantire la continuità assistenziale tra territorio-ospedale e territorio.

Il Punto unico di accesso dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli (0736/358786) è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 14, e il martedì e giovedì anche il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.