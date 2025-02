Parte anche il contest Instagram del Carnevale dei bambini. Chiunque potrà inviare una foto di un bimbo in maschera di età da 1 a 7 anni ai profili Facebook (via Messenger)

ASCOLI PICENO – Tutto secondo copione, questa mattina, per l’apertura ufficiale dell’edizione 2025 del Carnevale ascolano, con le due piazze principali, piazza del Popolo e piazza Arringo, che hanno accolto i 1.500 studenti per le esibizioni in maschera legate al Carnevale delle scuole, in una cornice di pubblico pronta ad applaudire tutti i gruppi tra colori, ironia, musica e riferimenti satirici e dialettali dalla realtà locale a quella nazionale e internazionale. Poi, nel pomeriggio, ancora bambini e divertimento in musica grazie allo spettacolo “Disneiamo” in piazza del Popolo.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Anche la giornata di domani, venerdì 28 febbraio, si preannuncia ricca di appuntamenti. Alle ore 16, una delegazione carnascialesca composta dalle maschere tradizionali Lu Sfrigne e Buonumor Favorito, d’intesa con l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, faranno visita ai bambini nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Mazzoni”, intrattenendoli e coinvolgendoli nell’atmosfera carnascialesca. Alle ore 18, invece, i Musei civici hanno programmato, col coinvolgimento dei rappresentanti dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” che saranno presenti, l’iniziativa “Maschere d’autore”, nella sala di Cecco della Pinacoteca civica, con la presentazione al pubblico (ingresso su prenotazione) dei preziosi costumi delle Maschere storiche ascolane, Buonumor Favorito e Lu Sfrigne, realizzate da Graziano Ricami spa, nota azienda leader nel settore tessile. Protagonisti dell’evento sarà il professor Stefano Papetti in compagnia di Antonio Giordani (della Graziano Ricami spa) e del designer Teodoro Orlando. Per l’occasione saranno esposti anche gli originali abiti settecenteschi dei valletti del palazzo comunale di Ascoli. Al termine, dolci tipici del Carnevale ascolano a cura di Migliori.

Dalle 19 e fino a sera, in piazza del Popolo, sarà la volta di “All In, tutti in maschera”, evento curato dalle associazioni giovanili che sarà imperniato su esibizioni live di artisti locali e dj set. Nel dettaglio, per la parte live si esibiranno i Likra, Aragona, Dd, Anna Filiaggi, Pencil e Leroy. Per il dj Set: Alessandro Travaglino, Dobra, Slender e Lorenzo Mariani. Vocalist: Nicolò Capoferri e Matteo Piconi. Presentano la serata Sergio Storoni e Luca Bachetti. Co-presentatrici Maria Gaspero e Giulia Quagliarini. Ospiti, le maschere storiche ascolane Lu Sfrigne e Buonumor Favorito.

Alle ore 20, novità di questa edizione, al Foyer del Teatro Ventidio Basso ci sarà l’atteso “Gran ballo a corte”, veglione danzante con l’Accademia delle danze ottocentesche.

CONCORSO FOTOGRAFICO PER BIMBI

Parte anche il contest Instagram del Carnevale dei bambini. Chiunque potrà inviare una foto di un bimbo in maschera di età da 1 a 7 anni ai profili Facebook (via Messenger) alla pagina “Carnevale di Ascoli Piceno”, Instagram (via Direct) al profilo @carnevalediascolipiceno per partecipare al concorso fotografico. Il termine per l’invio delle fotografie è giovedì 6 marzo alle ore 19 con termine delle votazioni venerdì 7 marzo alle ore 17. Il tema del concorso è il Carnevale di Ascoli Piceno con protagonisti bambini in maschera da 1 a 7 anni. La foto che avrà ricevuto più “mi piace” (su Facebook) risulterà vincitrice del concorso. Il premio consiste in un corso d’inglese gratuito, della durata di tre mesi, per bambini da 1 a 7 anni, nella scuola d’inglese “Kids & us” di Corso Vittorio Emanuele 50 ad Ascoli. Sul sito ilcarnevalediascoli.it tutte le informazioni.

