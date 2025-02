OFFIDA – L’8 marzo inizierà la celebrazione della Giornata internazionale della Donna ad Offida con “Semplicemente Donna, libera di essere forte ma anche fragile, ribelle e sognatrice” (ore 16, Sala Pertini).

“Un dialogo tra donne sull’importanza di essere semplicemente sé stesse – commenta la consigliera alle Pari opportunità, Simona Fioravanti – Donne libere, autentiche, forti ma anche fragili, ribelli e sognatrici. Essere Semplicemente Donna significa vivere senza paura né vergogna, oltre le aspettative imposte dalla società”

Il percorso sarà guidato dalla psicologa Raffaella Caponi, autrice del libro “Ti porto dove batte il sole”, e da Elaine Cristina De Souza, operatrice olistica che aiuterà a capire l’importanza dell’ascolto corporeo come strumento d’aiuto per migliorare e ricreare il proprio benessere psicofisico. “Ad accompagnare le professioniste ci saranno l’attrice Carla Civardi e i musicisti Silvia Premici e Francesco Ciabattoni – precisa Fioravanti – Doveroso il ringraziamento all’Istituzione Musicale “G.Sieber” per la collaborazione”.

Dalle ore 17.30 la rassegna si sposterà presso il Polo Museale di Offida per l’inaugurazione della mostra “Gabbie. Frammenti di esistenza” (fino al 30 marzo) di Angela Valentini, artista marchigiana conosciuta come VAL ANGE, a cura della Storica dell’arte e vicedirettrice dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, Loredana Finicelli.

“Si tratta di installazioni artistiche create intrecciando minuziosamente fili metallici o materiali di scarto – continua Fioravanti – Rimandano all’antica arte del ricamo, da sempre attribuita alla donna e al nostro Museo del Merletto: un mestiere è stato anche uno strumento fondamentale per l’emancipazione femminile”. I cubi creati richiamano metaforicamente anche quelle gabbie domestiche che imprigionano libertà e desideri delle donne e quelle d una società che coinvolge tutti.

Si continuerà domenica 9 marzo, dalle ore 16 in Piazza del Popolo, con la passeggiata sonora Tracce di Donna. Un racconto liberamente tratto dalle testimonianze delle vittime di violenza seguite dalla Cooperativa Sociale On The Road nel loro percorso di liberazione e rinascita. Le parole, romanzata e musicale dalla Compagnia Teatrale 7-8 Chili di Offida, diventano un filo rosso che cuce e unisce piccoli frammenti di vita. La messa in scena è soprattutto un inno alla forza della vita, al “non è mai tardi”, alla possibilità di ricostruirsi e spiccare il volo dalle proprie ceneri sempre e comunque. Al termine della rappresentazione è previsto un breve momento di dialogo con le operatrici di On The Road. L’intervento è parte del progetto Benessere in Comune- Giovani al Centro finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cofinanziato dal Comune di Offida. La partecipazione sarà gratuita previa prenotazione al numero 3398435290

L’ultimo appuntamento della giornata si terrà alla Sala Pertini alle ore 18. “La resistenza nascosta” è uno sguardo del cinema e della televisione sulle donne nella Resistenza da “Roma città aperta” (1945) a “L’Agnese va a morire” (1976), organizzato da ANPI Offida, a cura di Gianluca Traini.

La rassegna continuerà il 15 marzo con due appuntamenti: Offida e le donne – Camminata con guida turistica e la presentazione del libro “Protagoniste” (Sala Pertini, ore 17).

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.