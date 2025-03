ASCOLI PICENO – Le maschere storiche del Carnevale ascolano hanno fatto visita questo pomeriggio, insieme al presidente Olori dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, d’intesa con l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, al reparto di Pediatria dell’ospedale “Mazzoni”. Buonumor Favorito (Amedeo Lanciotti) e Lu Sfrigne (Roberto Lauretani) hanno intrattenuto i bimbi ricoverati, col presidente Olori che ha donato confezioni di colori con il logo del Carnevale, alla presenza del direttore dell’unità operativa Ermanno Ruffini, del direttore del presidio unico ospedaliero Giancarlo Viviani e del personale del reparto in servizio. Un’iniziativa dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” per ricreare l’atmosfera carnascialesca anche per i bambini che si trovano in questi giorni nel nosocomio ascolano.

GLI APPUNTAMENTI DEL PRIMO MARZO

C’è grande attesa per la giornata del primo marzo del programma carnascialesco, soprattutto per la conclusione delle iscrizioni, entro la mattinata, e la definizione di tutti i gruppi partecipanti al concorso in maschera. Concorso che, tra l’altro, entrerà nel vivo già nel pomeriggio di oggi con la prima uscita degli iscritti alla categoria “Omnia Bona”.

Procedendo con ordine, già nella mattinata, dalle ore 11 è previsto un laboratorio didattico gratuito per i bambini su “Storie di maschere e Carnevali”. Nel pomeriggio, alle ore 16, sempre in Piazza del Popolo, concerto di “Vhs Disney Rock Band”. A seguire, dalle 17, sarà, come detto, la volta del concorso per gruppi mascherati con le esibizioni degli iscritti alla categoria “OB” (Omnia Bona). Alle 17,30, invece, tornerà nella Loggia dei Mercanti la tradizionale “Raviolata”, immancabile e apprezzata degustazione gratuita di ravioli di Carnevale con musica. Un’iniziativa ideata da “Li precise” e a cura dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”. Dalle ore 20, il via al veglione organizzato sempre dall’associazione nei saloni del Circolo cittadino.

