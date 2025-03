ASCOLI PICENO – Ogni lunedì si svolge un appuntamento con lezioni e partite libere di burraco presso l’oratorio della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in via Assisi angolo via 3 Ottobre ad Ascoli Piceno.

L’iniziativa è organizzata da Cooperativa sociale Marche Gest col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e andrà avanti ogni lunedì dalle 15 alle 17.

La partecipazione alle lezioni e alle partite libere è gratuita, occorre però contattare il numero 3442229927.

L’iniziativa rientra nel progetto “Ancora Nuove energie” finalizzata a promuovere l’invecchiamento attivo.

“Il gioco – dicono i promotori del progetto – può essere educativo per le persone anziane e dunque non rappresenta soltanto uno strumento per passare il proprio tempo libero. Si tratta, infatti, di una attività socializzante che, seppur sedentaria, implica l’impegno minimo di imparare le tecniche del gioco ed il relativo regolamento. Implica anche la conoscenza e l’applicazione delle relative regole di comportamento: il rispetto del partner di gioco e degli avversari, il comportamento da tenere al tavolo da gioco, la discrezione, il saper vincere e perdere con stile, l’abilità di coniugare una sana cattiveria agonistica con la buona educazione”.

