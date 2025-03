ASCOLI PICENO – Parte con numeri da record anche l’edizione 2025 del concorso per i gruppi mascherati del Carnevale di Ascoli. Sono, infatti, 128 i gruppi iscritti con un ulteriore incremento rispetto allo scorso anno (erano 122).

Ecco l’elenco completo dei gruppi, divisi per categoria, che si sono iscritti, grazie al grande lavoro svolto come segreteria da Luigia Rossi Brunori e Daniela Matalucci insieme agli altri membri del direttivo dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”. Si entra, dunque, nel vivo del Carnevale con l’avvio del concorso in maschera.

Categoria “A”: A Roccaraso nen ce fatte’ i’… a Montepiselli deveme sali’…; Ssu cazze de portale c’e’ pertate a lu Carnevale; Palazzo Pilastri Saladini dal Fai ai condomini; Nen se para ssi ‘chiappa ‘alline; Se me tuocc…. sona; “Antica trattoria stellata ” ugne piatte na terterata; La fendana je ‘ngabbiate, l’ascula’ s’e’ ‘ngazzate!; And the winner is…; Che ce fa’ co la capitale della cultura…se e’ co lu sport che faceme paura; Li Barbi nn’Ascule; E’ piu’ ca’ che crestia’; Amici di Castignano e l’intelligenza artificiale; Quanne piove e da lu sole se marita li cucciole; Kara-oche.

Categoria “B”: Pe reggellu c’e’ miss tre mpapite… ma a che serve ssu cerchie proprie nen s’e’ capit!; Finche’ la barca va lasciala…andare e tornare; Se lu Papa vo’guari’ a Acquasanta deve i; Pina e Coteca; Priedde e pulle n’e’ mai satulle; Pe ne gno’ o pe nen su’ li lavure nen fenisce piu’!; Na botta d cule; Chi a lu joche spera de vince … lascia li stracce e pigghia li cince; Per un pugno di like; La femmna nz tocca manc c nu fiore; Tave-li’? lo’? la’? l’ascula’ nen trova puoste pe magna’; Melevisione; Chi caca sotto la neve …prima o poi s’scopre; Squid game de Roma; M’e’ ditt spett’me rret lu Giolli; Orchestra Peti brass band; Ce s’e’ magnate tutte; La scalenata e’ venuta a guarda’ e mo… lu passera; La sete data a tutte…detela pure a nu’; Voci di corridoio; Angeli del bello; A ‘ddo anne ce derigge a tutte quante; Tra ‘mmidie e parole grosse, Ann’Ascule da sempre ce sse sfida pe chi ce l’ha piu’ gruosse; Lu sughe all’ascolana:e’ de magre pe la mascherata.

Categoria “C” (2-3 elementi): La vulva parlante; ….fine a casa de criste!; Maialata in piazza; Seme probbia piers la testa; Quasi quasi me ne vado F.A.C.; Ce seme sbagliate Carnevale; La mogghie piena e la votte ‘mbriaca; Che pulle so’ state pure la casa m’e’ levate!; Ess’…!! Bee’!! Mo’ e’ arre’vat kisssch; Ascool test; Poltrone sa-fa’ -solo ascolani di qualità; Zona trenta? Zona attenda!; Steme n’culennate; Tanti galle a canta’. nun se fa mai di’; Ce seme ‘nvecchiate ma tereme annanze!”; Lascia sta ‘ssa pianta che s’arepigghia; Quisse e’ probbia nu strunze; O totera; Pure chessa me va’ scappenne; Ssi do’ m’e’ mpccate lu Carnevale; Dope lu ride ve’ lu piagne; A recchie basse.

Categoria “D”: Avevo la testa fra le nuvole ‘” e ce so ita de muse”; Ai-Ap “Ascula’ intelligenze”; Marco e Giorgia dancing revival; Ascoli Piceno, una città che cambia; Er monnezza; La cera se cunsuma e la precessio’ nen cammina; Pure li mura porta li recchie; U stroleghe; I n m more mai; La Gioconda in Ascoli; Lu rosecachiuove; La bonifica alla Carbon; So une da pegghia’ co li molle; E… sona u campanielle; Quisse nen me vo’ tagghia’… me vuo’ tagghia tu?; Ho vinto; Vorrei averlo più duro; So fatte lu pass piu’ lunghe de la amma; Me so vestita a cepolla:

Categoria “G” (da 11 a 24 anni): Vogghia de lavera’ zombeme adduosse, lavora tu che i’ nen posse; Da quacche parte…ha da penne; A Carnevale mamma schembare; Li cellitte e’ repartite tutte; Mine vaganti; Mamma ce’ ditte reguardeteve; Ce metteme in gioco; Magna Roma;

Categoria Baby (da 0 a 10 Anni): Lind Teddy; Priedde e pulle n’e’ mai satulle; Il piccolo principe; Melevisione lupo Lucio e fata Luna; Li frechi’ de san temmase 4.0; Cugini d’Italia; Ubi maior, Carnevale cessat; Nella rua piu’ illustre ce sete misse li balaustre; Giurassic parc; Baby bersagliere; La pecora ‘n callara; The Quintanich; Trump-Olinodi lancio per le olive all’ascolana.

Categoria “Omnia Bona” (sabato pomeriggio e domenica mattina): Ssu cazze de portale c’e’ pertate a lu Carnevale; Marco e Giorgia dancing revival; Se lu Papa vo’ guari’ a Acquasanta deve i’; Ascoli Piceno,una città che cambia; Manche li cagge la ‘ncule je ova piu’; E’ rrevate ‘Ngeno’; Na botta d cule; Me so magnate pure la callaretta de la colla; Ce seme sbagliate Carnevale; Li frechi’ de San Temmase 4.0; Penza pe’ li corna tuo’; Li frosce de lu nase; La mogghie piena e la votte mbriaca; Pure li mura porta li recchie!; Me’ ita la ciuetta su n’testa; Dillu a me levete su dente; Eh, llu’ bielle liette, lu vede corre; I n m mor mai; 1995-2025 Trent’anni di zingare fioraie; Lascia sta ssa pianta che s’arepigghia; Li Barbi n’Ascule; Nella rua piu’ illustre ce sete misse le balaustre; Sono io una vera macchietta; O totera; Mamma ce’ ditte reguardeteve; L’amore e’ cieco.

Iscritti al “Premio Fanfulla”, un componente per ciascuno dei seguenti gruppi: Marco e Giorgia; Palazzo Pilastri Saladini dal Fai ai condomini; Na botta d cule; La cera se consuma e la precessio’ nen cammina; Per un pugno di like; Tave-li’? lo’? la’? l’Ascula’ nen trova puoste pe magna’!; Li frosce de lu nase; Vogghia de lavera’ zombeme adduosse lavora tu che i’ nen posse; Da quacche parte…a da penne; Pure li mura porta li recchie; Pe reggellu c’e’ miss tre mpapite ma a che serve ssu cerchie proprie nen se’ capite; Se lu Papa vo guari’ a Acquasanta deve i!; Ce s’e’ magnate tutte; Chi a lu joche spera de vince…lascia li stracce e pigghia li cince; So fate lu passe piu’ lunghe de la amma; O totera; Middie ch’ li barbi ascolane; Sebastiano il cinghiale; La bonifica alla Carbon; Rosecachiuove; E … sona u campanielle; Eh, llu bielle liette, lu vede corre; Ce seme ‘nvecchiate ma tereme annanze!; Pure chessa me va scappenne; …a recchie basse…;

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.