ASCOLI PICENO – Dopo quello della bellissima Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, quale madrina ufficiale di “Trionfo Rosso, Gloria Mondiale”, ecco un altro colpaccio per gli amanti dei motori messo a segno dal Presidente del Club, Ivan Ameli.

Al grande evento organizzato dalla Scuderia Ferrari a Castorano che avrà luogo il prossimo 9 marzo, arriverà come ospite d’onore l’uomo più veloce al mondo a bordo di una nave, in arte il celebre pilota ed imprenditore romano Fabio Barone. Delle sue imprese hanno riferito i media di tutto il Mondo anche l’illustre Times.

“Fabio – ha comunicato Ameli che con Barone ha un’intensa amicizia incardinata sulla comune travolgente Passione Rossa – per 6 volte consecutive è entrato nel World Guinness Record, correndo sulle strade più pericolose del mondo in ben 3 continenti diversi. Nel 2016 Barone fu già definito dai media mondiali come l’uomo dei record. Affrontò la cinese Tianmen Mountain Road in 10 minuti, 31 secondi e 954 millesimi a bordo della sua Ferrari 458 Italia preparata ad hoc ed entrò nel libro dei Guinness per la seconda volta. Nel 2018 fu suo il record mondiale di velocità in Marocco sulla Ferrari 458 Italia percorrendo poco meno di 8 chilometri in 4.42.65 sul tortuoso percorso nella Valle del Dades lungo la strada regionale 704, nota per i profondi burroni che la circondano. Fu la terza impresa dopo Romania e Cina. Il 6 Settembre 2022 Barone entra a pieno titolo nella leggenda del motorsport internazionale, con un’impresa storica: diventa infatti il primo uomo al mondo a battere Google Maps su un tragitto di oltre 4400 Km , senza mai oltrepassare i limiti di velocità”.

“Non posso citare tutte le imprese di Barone – ancora Ameli – perché non finiremmo mai, voglio però ricordare che il 25 Aprile del 2023, il “Barone Rosso” è entrato per la quinta volta consecutiva nel Wgr abbattendo di 5 secondi il precedente record di velocità sulla strada panoramica che porta ai leggendari Santuari di Meteora in Grecia. Come non citare poi che lo scorso 13 Luglio, Fabio diventa a giusto titolo l’uomo più veloce del pianeta su una nave”.

Il presidente dello Scuderia Ferrari Castorano poi ha ricordato l’intenso programma della manifestazione: “La prima attrazione è sicuramente rappresentata dalla celebrazione in Municipio dell’intesa “Castorano paese amico di Maranello” che vedrà la storica firma dell’accordo con Luigi Zironi, notissimo ed altrettanto apprezzato Sindaco del celebre comune che dal 1943 è la sede dello stabilimento della Ferrari. A seguire ci sarà poi il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Castorano per meriti sportivi al grande pilota vicecampione del Mondo, Giammarco Marzialetti. Oltre a questi due storici momenti ufficiali che vedranno coinvolta l’Amministrazione comunale, l’evento farà vivere a tutta la cittadinanza ed ai visitatori almeno altri tre situazioni assolutamente d’eccezione: il saluto del Corpo bandistico di Venagrande col presidente Bruno Di Marco e dei giovani dell’Istituto Cdis Spinetoli che canteranno l’Inno di Mameli; la parata equestre “Stile ed Eleganza” diretta dal Maestro Daniele Cannellini del Centro ippico “Le Coste”; la parata per le vie di Castorano di super-car con in testa la Ferrari 296 Gt3 vicecampione del Mondo guidata da Marzialetti; la presentazione ufficiale della Scuderia Ferrari Mrnc12 con tutto lo staff, i piloti e soprattutto le auto che prenderanno parte al prossimo Campionato mondiale”. “Le sorprese potrebbero non finire qui – ha concluso Ameli -, ne abbiamo in serbo almeno un’altra sempre di rilevanza nazionale, che oltre ad un parterre di autorità assolutamente d’eccezione renderà quest’evento davvero memorabile”.

