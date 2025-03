ASCOLI PICENO – Torna il sorriso allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli.

Nel pomeriggio di domenica 2 marzo l’Atletico Ascoli torna alla vittoria battendo 1-0 il Castelfidardo, gara valevole per il girone F di serie D.

A fine gara, come di consueto, si è presentato in sala stampa mister Simone Seccardini: “Abbiamo giocato in un campo reso ostico dalla pioggia ma siamo stati bravi a vincere i duelli e conquistare la maggior parte delle seconde palle. Abbiamo preparato bene la partita e meritato la vittoria contro il Castelfidardo. Salvezza conquistata? Aspettiamo a dirlo, a mio parere mancano ancora sei/sette punti, questo è un campionato con tante insidie. Se saremo bravi ad arrivare presto al nostro obiettivo allora strizzeremo un occhio ai PlayOff ma la salvezza resta la priorità”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.