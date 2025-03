Sempre per la giornata conclusiva dell’edizione 2025, l’associazione ricorda a tutti i gruppi in maschera (iscritti e non iscritti al concorso), il divieto di postazioni fisse in piazza del Popolo e nelle relative vie di fug

ASCOLI PICENO – Dopo aver sconfitto anche la pioggia nella giornata di ieri, con moltissime persone affluite nel centro storico ascolano, il Carnevale di Ascoli si concluderà con l’annuncio dei gruppi in nomination per la vittoria del concorso in maschera più tardi rispetto agli anni passati, ovvero durante l’evento musicale con i Doctor Vintage previsto in piazza del Popolo domani sera, martedì 4 marzo.

La decisione di procrastinare le nomination, con uno slittamento di un’ora circa, è motivata dall’esigenza della giuria del concorso di poter valutare con maggiore attenzione (a causa della pioggia che, finora, ha limitato le possibilità di giudizio) tutti gli iscritti alla gara. Una scelta che garantirà anche agli stessi gruppi di potersi esibire in centro più a lungo durante la giornata finale (per tutti sarebbe auspicabile perlomeno fino alle ore 19). Una volta concluso il lavoro della giuria e del notaio, il sindaco annuncerà i nomi dei gruppi candidati alla vittoria finale dal palco in piazza del Popolo durante lo spettacolo serale.

Sempre per la giornata conclusiva dell’edizione 2025, l’associazione “Il Carnevale di Ascoli” ricorda a tutti i gruppi in maschera (iscritti e non iscritti al concorso), il divieto di postazioni fisse in piazza del Popolo e nelle relative vie di fuga, nel pieno rispetto del Piano di sicurezza per la manifestazione definito dalle autorità preposte.

Intanto oggi, lunedì 3 marzo, dalle ore 19 a tarda sera, si replicherà l’evento musicale “All In – tutti in maschera”, curato dalle associazioni giovanili, che sarà imperniato su esibizioni live di artisti locali e dj set.

