Diretta del match tra bianconeri e umbri valevole per la ventinovesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2024/25

STADIO Curi di Perugia ore 20.30

Si affrontano Perugia ed Ascoli nel match valevole per la ventinovesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Un’Ascoli con molte assenze quello che scenderà in campo questa sera, mister Cudini sceglie il 4-3-3 con D’Amore e Piermarini al centro della difesa, bianconeria quota 33 punti in classifica e reduci dalla sconfitta contro la Ternana pronti al riscatto. Carpani è il capitano di giornata, torna in campo Marsura dopo le due giornate di squalifica. Presente in tribuna il patron Pulcinelli. I biancorossi invece sono a quota 29 punti. Un minuto di silenzio prima del match per ricordare Mauro Gradassi, storico dirigente del Perugia calcio.

Mister Cudini nel pregara ai microfoni di Rai Sport: “Partita difficile come tante altre, veniamo da una gara non bella in casa, la voglia di fare risultato e affrontiamo una squadra che ha fatto dei cambiamento ci sono molte incognite, siamo preparati e vediamo cosa viene fuori. Prove opache? Si alcune prestazioni buone altre meno, a volte condizionate da alcune situazioni. Dobbiamo sbagliare meno e concedere meno”.

Il tecnico del Perugia, Cangelosi, arrivato solo da die gare: “Il tempo è stato poco, questa una settimana piena ho cercato di fare qualche allenamento in più per conoscerli meglio, hanno voglia di uscire da questa situazione e mi aspetto delle risposte sul campo. Squadra che non vince da molto tempo, serve dare tranquillità, ma ci sono i mezzi per uscire”.

Patron Pulcinelli all’intervallo ai microfoni di Rai sport: “Abbiamo avuto entrambi occasioni per raddoppiare, ma penso che il risultato sia giusto entrambe le squadre se la stanno giocando a viso aperto. Sul gol di Odjer non pensavo fosse entrato, ci ha creduto”.

FORMAZIONI UFFICIALI

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Mezzoni, Amoran, Dell’Orco, Giraudo (46’ Leo); Giunti, Joselito (66’ Bartolomei), Broh (66’ Yabre); Kanoute, Montevago, Matos (58’ Cisco). A disp.: Yimga, Albertoni, Lisi, Torrasi, Riccardi, Marconi, Plaia, Polizzi, Lickunas. All.: Cangelosi

ASCOLI (4-3-3): Livieri; Alagna, Piermarini, D’Amore, Adjapong; Carpani, Odjer, Varone (56’ Baldassin); Silipo (77’ D’Uffizi), Corazza (77’ Ciabuschi), Marsura. A disp.: Zagaglia, Raffaelli, Maurizii, Bertini, Cosimi, Bando, Maiga Silvestri, Toma, Tremolada, Caucci, Gagliardi. All.: Cudini

Arbitra Leone della sezione di Barletta.

ARBITRO: Leone di Barletta

RETI: 8’ rig. Matos (P), 22’ Odjer (A), 90’ Cisco (P).

NOTE: Ammoniti Adjapong (A), Piermarini (A), Yabrè (P.). Spettatori 3.590 (di cui 68 ospiti). Rec. 2’ pt, 5’ st

68 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti

SECONDO TEMPO

96′ termina il match il Perugia batte l’Ascoli 2 a 1

95′ ammonito Yabrè per un brutto fallo su Alagna sulla corsia destra, punizione dai 25 metri, Adjapong la mette in mezzo all’area troppo lunga per tutti.

91′ GOL Perugia con Cisco, tiro cross di Kanoute dalla destra, respinge Livieri e palla che arriva sui piedi di Cisco che di controbalzo infila sotto la traversa

84′ Ammonito Piermarini per fallo duro su Kanoute dopo essersi allungato la palla, il Perugia protesta per chiedere il rosso

80′ Baldassin conquista un calcio di punizione al limite dell’area sulla destra. Batte Adjapong che cerca il primo palo ma la palla termina alta

75′ Silipo si invola e potrebbe servire Corazza, tenta il dribbling, l’attaccante bianconero si infuria con il compagno per il mancato compagno, entrambi vengono sostituiti

70′ Punzione di Silipo che calcia piano in porta da posizione laterale

58′ Si ferma ancora Matos per un problema alla gamba sinistra, sostituito al suo posto Cisco

57′ Ancora un fallo di Matos stavolta su Alagna

56′ cambio Ascoli, fuori Varone e dentro Baldassin

48′ Marsura al volo di sinistro colpisce l’esterno della rete da distanza ravvicinata

46- Subito un cambio nel Perugia, Leo al posto di Giraudo

PRIMO TEMPO

47′ Finisce la prima frazione dopo due minuti di recupero

46′ Gemello riesce a deviare in corner una bella girata di testa a volo di Corazza su cross di Varone

34′ Il Perugia ci prova con Matos che trova Mezzoni, assist di prima per Montevago che colpisce di testa ma sopra la traversa

22′ GOOOOOOL ODJER, il centrocampista bianconero l’unico a crederci anticipa al limite dell’area si incunea in mezzo a tre e mette rasoterra un pallone in area piccola, ma il portiere avversario se la fa passare sotto le gambe di Gemello infilando il pallone in rete

16′ Punizione sulla destra battuta da Silipo deviata in corner, lo stesso si presenta dalla bandierina, ma tutto si traduce in un nulla di fatto con la conclusione di Carpani ribattuta

8′ MATOS INFILA DAL DISCHETTO, rigore chirurgico che si insacca a fil di palo alla destra di Livieri che aveva intuito

7′ RIGORE PER IL PERUGIA, dopo un’azione da manuale Varone entra scomposto su Giunti

5′ ancora pericoloso il Perugia con Montevago che colpisce poi la traversa ma era in offside

4′ Lancio di Silipo per Corazza in area, che non riesce a controllare

2′ Perugia subito aggressivo e pericoloso in area con Matos bene imbeccato che però non riesce a tenere la palla

0- inizia il match

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.