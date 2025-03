Cudini parla al termine della gara della 29esima giornata di Serie C Girone B, persa dall’Ascoli per 2 a 1 contro il Perugia

PERUGIA- Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca all’Ascoli per il gol subito in pieno recupero che ha regalato i tre punti al Perugia nel posticipo della 29esima giornata.

Iniziale vantaggio dei padroni di casa dal dischetto al nono minuto per un evitabile intervento scomposto in area di Varone, non entrato mai bene in partita e sostituito a inizio ripresa da Baldassin. Poi il pareggio grazie ad un’azione insistita di Odjer, il migliore dei bianconeri, complice il portiere avversario che si fa passare la palla sotto le gambe deviandola in rete.

Secondo tempo dove nessuna delle due squadre spinge troppo, un pareggio che sta bene ad entrambe, poi però nel recupero incursione sulla fascia tiro di Kanoute e respinta insicura di Livieri, nessuno chiude il tiro di contro balzo del subentrato Cisco pronto ad infilare in rete il gol della vittoria.

Brutta la scenata di Corazza al 74esimo quando si infuria con Silipo per un passaggio non fornito dal compagno che sceglie la soluzione del dribbling perdendo poi jl pallone. Cudini che aveva già preparato i cambi conferma l’ingresso di Ciabuschi per Corazza e sceglie di sostituire Silipo per fare entrare D’Uffizi che inizialmente doveva andare a sostituire uno spento Marsura.

Mister Cudini al termine della gara della 29esima giornata di Serie C Girone B, persa dall’Ascoli per 2 a 1 contro il Perugia, ai microfoni di Rai Sport, amarezza per il gol preso nel recupero: “Normale che ci sia amarezza nel prendere il gol al 92esimo. Non posso essere contento, una prestazione di squadra e di compattezza avevamo chiuso gli spazi. Dobbiamo stare più attenti, rimprovero qualcosa in fase offensiva, dobbiamo essere più altruisti nel servire i compagni. Era difficile con situazini di emergenza, queste partite però vanno portate a casa perdere gol a un minuto dalla fine ci fa andare via arrabbiati”.

Abbiamo avuto un paio di occasioni il primo tempo e un paio di occasioni, non ho nulla da rimproverare ma per come siamo noi e la classifica che abbiamo, queste partite non le possiamo perdere. Abbiamo patito questa disattenzione finale. Silipo che ha scelto di non passare la palla a Corazza è una situazione che non va bene bisogna essere più squadra e servire chi può essere incisivo, dobbiamo mandare il compagno in porta e non dobbiamo essere individualisti. Bisogna leggere la situazione. Sui difensori centrali sono stati attenti, ma non abbiamo vinto”.

“Se oggi non avessimo fatto questa prestazione potevamo preoccuparci dopo la Ternana, ma abbiamo reagito e invece siamo stati tranquilli e cercavamo il risultato”.

