ASCOLI PICENO – Le Marche hanno undici nuovi accompagnatori turistici ufficialmente abilitati che potranno svolgere liberamente la propria affascinante professione. Si è concluso, infatti, con ottimi risultati il corso di qualifica professionale per accompagnatore turistico (della durata di 400 ore) organizzato ad Ascoli dalla Ser formazione e consulenza aziendale, autorizzato dalla Regione Marche.

Undici i corsisti che, dopo aver superato brillantemente l’esame finale, inizieranno ad affacciarsi in questo settore, indispensabile per lo sviluppo del turismo outgoing. Si tratta di Attilio Angelini, Maria Domenica Calvani, Sara Ciotti, Federica D’Ascenzo, Agnieszka Kwiatkowska, Davide Mazzoni, Daniel Nicolas Mendiburu, Laura Pierantozzi, Marta Rzeczkowska, Daniele Vallorani e Giovanni Zanobi, che potranno dunque proporsi alle agenzie e ai tour operator locali e nazionali in perfetta regola, dando così un duro colpo all’abusivismo, purtroppo ancora troppo presente nel mondo del turismo, così come l’eccessiva faciloneria da parte di molte entità che organizzano viaggi nell’assegnare ruoli basilari a persone non formate.

« In bocca al lupo a tutti per un futuro ricco di successi» è stato il commento del responsabile Gianluca Sermarini, molto felice per l’ottimo risultato conseguito anche da questo corso di qualifica. Ser formazione e consulenza aziendale è un ente di formazione accreditato dalla Regione Marche che si rivolge al mondo della scuola, agli enti, alle istituzioni e alle aziende sostenendole e aiutandole a crescere.

