ASCOLI PICENO – Con l’arrivo della primavera riprendono le proposte di eventi culturali ad Ascoli Piceno curati dalla compositrice Ada Gentile. Il primo è in programma il 6 Marzo, alle ore 17,30, al Foyer del Teatro Ventidio Basso, con ingresso libero. Si tratta di un “Omaggio a Michael Nyman”, compositore e musicologo inglese, per il suo ottantesimo compleanno, con il pianista Lorenzo FORLINI che eseguirà il brano che lo ha reso famoso, negli anni ’90, grazie al film di Jane Campion “Lezioni di piano” insieme ad altri lavori scritti per il regista gallese Peter Geenaway. Tra le altre sue colonne sonore ricordiamo quelle dei films “Fine di una storia”, “Gattaca, “L’insaziabile”, “L’insolito caso di Mr.Hire” ecc. Negli ultimi anni Nyman ha deciso di passare dietro la macchina da presa realizzando video e films. Nel 1998, Nyman è stato ad Ascoli, al Teatro V.Basso, con la sua “Michael Nyman Band” su invito del M.o Ada Gentile, all’epoca, Direttore Artistico del Teatro V.Basso, riscuotendo un clamoroso successo. Questo primo evento verrà presentato da Francesco Corimbi.

Il secondo appuntamento è fissato per il 20 Marzo, sempre alle ore 17.30, al Foyer del Teatro V.Basso, , con un “Incontro Musica e Prosa” con la scrittrice ascolana Ivana Manni che presenta un suo recentissimo lavoro dal titolo “Passione segreta” che verrà letto dall’attrice Pamela Olivieri con l’accompagnamento al pianoforte di Ada Gentile con cui la Manni collabora da circa 30 anni realizzando i testi di alcune sue opere.

Questo incontro verrà presentato da Parizia Palanca. Entrambi gli eventi sono organizzati dall’Associazione “Nuovi Spazi Musicali” e dalla Fondazione Ascoli Cultura”, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno. L’ingresso è libero.

