ASCOLI PICENO – Sabato 8 marzo 2025 alle ore 21 presso il PalaFolli Teatro di Ascoli Piceno si svolgerà la serata finale della XVII edizione di Ascolinscena, la rassegna di commedie che da ottobre ha ospitato i sette divertenti spettacoli in cartellone.

Sabato 8 marzo Ascolinscena si concluderà con una serata ricca di teatro. A partire dalle ore 21:00 andrà in scena la VI edizione di Avis In Corto, concorso per corti teatrali che vedrà sul palco i 3 mini spettacoli selezionati per la finale. Tutti i presenti saranno chiamati a votare, per decidere chi vincerà la Goccia d’Oro, la Goccia d’Argento e la Goccia di Bronzo. Il concorso è organizzato dall’Avis Provinciale di Ascoli Piceno e da Ascolinscena con l’intento di offrire uno spunto per parlare di donazione di sangue e del gesto volontario e libero che chiunque può fare divenendo donatore.

Subito dopo la messa in scena dei 3 corti, si procederà alla Premiazione di Ascolinscena che assegnerà i Premi nelle varie categorie, tra le quali il Premio Gradimento del Pubblico e Miglior Spettacolo.

A seguire andrà in scena la commedia fuori concorso “Fratelli e Sorelle” della Compagnia Gli Avanzati di Porcari (Lucca). Cinquanta minuti di divertenti situazioni grottesche e confessioni che trascineranno il pubblico in un divertente balletto di scambi ed equivoci, fino al sorprendente finale. “Fratelli e Sorelle” è una commedia amara e minimalista, che mette in scena una situazione molto particolare: la lettura di un testamento. Quattro fratelli si trovano riuniti nell’ufficio di un notaio che li ha convocati per dare lettura delle ultime volontà del defunto, e molto facoltoso, padre. La delusione delle loro aspettative farà cadere le maschere da “borghesi per bene” mostrando la vera natura dei personaggi. Sul palco del PalaFolli saliranno Lorenzo Bonaccorsi, Eugenio Gaglio, Bianca Mazzei, Federico Pucci, Tiziano Rovai, per la regia di Andrea Visibelli, anche autore dello spettacolo.

Ascolinscena è una rassegna di commedie organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli con il sostegno di UILT- Unione Italiana Libero Teatro.

Dopo lo spettacolo, sarà possibile incontrare gli attori presso il Bar del Palafolli e degustare vino e stuzzichini offerti dal Tigre di Villa Pigna.

L’appuntamento è per sabato 8 marzo alle ore 21.

Sono ancora disponibili biglietti presso il PalaFolli Teatro oppure sul sito www.palafolli.it

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.