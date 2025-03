ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Terzo incontro, giovedì 20 febbraio alle ore 19, del gruppo di lettura della Libreria Prosperi “Tra le pagine del giovedì”.

Questa volta ci spostiamo nella Cina degli anni ‘80, dietro all’adolescente Qiushui e alla sua scapestrata educazione sentimentale in una Pechino in veloce trasformazione, grazie al romanzo Una ragazza per i miei 18 anni dello scrittore Feng Tang (traduzione di Barbara Leonesi e Caterina Viglione), pubblicato da Oreintalia Editrice.

L’incontro è aperto a tutti, sia in presenza in libreria sia da remoto tramite meet di Google.

Chi fosse interessato a partecipare o ricevere altre informazioni può scrivere a [email protected] o contattare tramite whatsapp (+39 3291979667).

IL LIBRO

È primavera a Pechino: la città freme al ritmo serrato delle riforme economiche, così come fremono le pulsioni dell’adolescenza nei giovani protagonisti. Qiushui e i suoi amici vivono la tipica quotidianità fatta di scuola, amici, divertimento, noia e soprattutto ragazze. I loro corpi mandano segnali inequivocabili di cambiamento, violento e radicale: la sessualità da problema, incubo sconvolgente diventa componente fondamentale delle relazioni amicali, ingrediente imprescindibile nella loro vita.

Attraverso la voce narrante di Qiushui, l’autore racconta il delicato passaggio all’età adulta in una Cina dove tutto sta cambiando: la città divora la campagna e si fa metropoli, le case diventano grattacieli, mutano le abitudini, muta la gente, mutano i rapporti. Una scrittura travolgente dove lo humour sfacciato si alterna a delicata poesia e la tenerezza delle emozioni si intreccia con la violenza cruda delle immagini.

Per scoprire la Cina degli anni ’80 e di oggi, per sentire la tempesta dell’adolescenza tuonare nell’animo inquieto di un ragazzo…

L’AUTORE

Feng Tang (Pechino 1971), pseudonimo di Zhang Haipeng, lavora ad Hong Kong come manager presso un’importante holding cinese. Scrittore poliedrico e irriverente, poeta e autore di molti romanzi e racconti da cui sono stati tratti film e serie televisive di successo in Cina, è considerato uno dei più creativi e controversi scrittori contemporanei cinesi. In Italia ha pubblicato la raccolta di racconti Palle imperiali (Orientalia 2020). Tra i suoi romanzi, Beijing Beijing, Tutto cresce (Wanuwu shengzhang) e Bu’er.

LA CASA EDITRICE

Orientalia è una casa editrice indipendente nata nel 2010 dalla libreria Orientalia.

