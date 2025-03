Il match della 30esima giornata di Serie C Girone B, è in programma sabato 8 marzo alle 17 e 30, al Del Duca

ASCOLI PICENO – l’Ascoli di mister Mirko Cudini incontrerà sabato 8 marzo alle 17e30, al Del Duca il Pineto nella gara valida per la trentesima giornata del Girone B del campionato di Serie C.

All’andata l’Ascoli guidata da Mimmo Di Carlo perse di misura, per gli abruzzesi in gol Diego Gambale.

Arbitro Ad arbitrare sarà Mattia Nigro di Prato è Gli Assistenti sono Doriana Isidora Lo Calio di Seregno e Giuseppe Minutoli di Messina. Quarto Ufficiale Luigi Pica della sezione di Roma 1.

Classifica I biancazzurri, occupano l’ottava posizione in classifica grazie ai 42 punti conquistati mentre in bianconeri sono a 33 punti

Ex. Mister Cudini ha guidato il Pineto in questo inizio di stagione, esonerato ad ottobre. Altro ex il difensore centrale Gianmarco Ingrosso che con l’Ascoli ha vissuto senza mai entrare in campo una parte della stagione 2018/19

