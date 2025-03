ASCOLI PICENO – L’Ascoli tornerà in campo domani pomeriggio, nel match della trentesima giornata del Girone B di Serie C, al Del Duca arriva il Pineto.

Alla vigilia del match in programma Sabato 8 Marzo alle ore 17:30 ecco le parole del tecnico bianconero Mirko Cudini.

“La rabbia ce la portiamo dietro abbiamo avuto pochi giorni per preparare la gara dopo la sconfitta a Perugia. Loro stanno andando bene a livello di risultati e percorso. Giochiamo in casa e dipende da noi. Rispetto per chi incontriamo, a Pineto la mia esperienza non è andata come volevo ora alleno l’Ascoli e dobbiamo fare punti. Possiamo vincere“.

“Gagliolo? Non è pronto. Domani ci sarà Menna in panchina e spero che già dalla prossima farà sia a disposizione totalmente”

“Forte e Gagliolo sono fuori, anche Curado non è in condizione. Non dobbiamo pensarci è un peccato ma è così. Chi sta cercando di ritagliarsi uno spazio lo sta facendo bene”.

“La formazione la scelgo il giorno della gara, Raffaelli ha avuto il virus settimana scorsa sono entrambi allenati bene i due.”.

Pensa ad un turn over viste le gare ravvicinate? “Riduttivo dire chi potrà tirare il fiato. Varone come alcuni altri ha giocato molto . Dobbiamo pensare partita per partita anche se dopo tre giorni abbiamo il Campobasso poi tireremo le somme e dobbiamo pensare a questa partita non possiamo programmare perché poi puntualmente veniamo smentiti. Al di là del reparto dobbiamo rendere partecipi tutti poi a fine gara penseremo alla prossima gara”.

“D’Amore, giocatore intelligente, in difesa la scelta per determinate caratteristiche. Si è fatto trovare pronto hanno fatto una buona gara i due centrali”.

Sul Pineto. “Giocano insieme da due anni e l’unico nuovo è Bruzzaniti, si conoscono bene sono giovani e sicuramente di gamba e corsa e sono in fiducia. Hanno la possibilità di stare tranquilli. Al di là di Bruzzaniti che sta facendo una grande stagione”.

“Al di là dei singoli è fondamentale raddoppiare sulle fasce. Noi abbiamo anche buone individualità. Mi aspetto intesa da tutti non solo in avanti. La dinamica tra Corazza e Silipo è stata solo della partita sono cose che capitano ma non ci sono situazioni strane è finita lì”.

