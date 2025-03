MONTEMONACO – È con entusiasmo che il ristorante “Il Tiglio” di Montemonaco annuncia un’importante novità per la sua cucina. Lo chef Enrico Mazzaroni verrà affiancato da Sabrina Tuzi, fino a questo momento presente in cucina con il ruolo di aiuto chef, per diventare definitivamente il secondo chef del ristorante. Un cambio che andrà a rafforzare la visione gastronomica del ristorante, creando una sinergia unica tra i due chef, che continueranno a portare avanti il concetto di una cucina territoriale e innovativa.

Il Tiglio, che da sempre punta sulla valorizzazione delle materie prime locali, come funghi, trota, cervo e patate, consolida dunque il sodalizio tra Enrico Mazzaroni, la cui curiosità e il suo legame con il territorio sono elementi facilmenti rintracciabili anche nel menù, e Sabrina Tuzi, il cui talento si unisce perfettamente alla filosofia gastronomica del ristorante. Enrico Mazzaroni e Gian Luigi Silvestri continueranno a guidare il ristorante, portando avanti la loro visione di ospitalità, senza mai rinunciare all’equilibrio dei sapori e alla bellezza estetica dei piatti.

“Il Tiglio” è un ristorante che invita i suoi ospiti a intraprendere un vero e proprio viaggio culinario. Situato tra i pendii scoscesi dei Monti Sibillini, il locale è un rifugio gastronomico dove la bellezza del paesaggio si riflette nei piatti, creativi e sempre sorprendenti.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.