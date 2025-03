ASCOLI PICENO – “Proteggiamo il nostro futuro: aderiamo agli screening oncologici”: questo l’invito che l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli rivolge alla popolazione femminile in occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra oggi 8 marzo e, contestualmente, annuncia le iniziative promosse dai suoi professionisti, nel corso del mese di marzo, volte alla promozione della prevenzione. Si tratta di due open day per vaccinarsi gratuitamente contro l’Hpv in programma l’11 e 13 marzo, rispettivamente negli ambulatori vaccinali di Ascoli e San Benedetto, e di due giornate dedicate all’informazione e alla sensibilizzazione della popolazione nei confronti della prevenzione del cancro del colon retto in programma il 23 e 29 marzo, rispettivamente in piazza del Popolo ad Ascoli e all’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto.

“È fondamentale aderire ai programmi di screening – evidenzia l’Ast picena – perché la diagnosi precoce permette di affrontare la malattia allo stadio iniziale. In quest’ultimo anno l’Ast ha investito molto sugli screening ampliando i posti a disposizione. Esprimiamo, quindi, una certa soddisfazione perché sono sempre di più i cittadini residenti nella provincia di Ascoli che hanno dimostrato di volersi prendere cura della propria salute partecipando ai percorsi di screening oncologici offerti gratuitamente dal sistema sanitario regionale”. Confrontando, infatti, i dati del 2023 con quelli del 2024, l’Ast ha riscontrato un incremento delle adesioni: del 6% in più per lo screening mammografico, del 7% in più per quello alla cervice uterina e dell’11% in più per quello al colon retto.

SCREENING ONCOLOGICI E COME ADERIRE

La Regione Marche da anni ha attivato tre percorsi di screening, di cui due dedicati solo alle donne, ovvero quello per la diagnosi precoce del tumore della mammella (rivolto alle donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni) e quello per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina (rivolto alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni). Il terzo è rivolto anche agli uomini ed è quello per la diagnosi precoce del tumore del colon retto che, da quest’anno, riguarda le persone di età compresa tra i 50 e i 74 anni, come previsto dalla delibera di giunta regionale del 13 gennaio 2025 che ha esteso la fascia target dai 70 ai 74 anni.

Aderire agli screening oncologici è molto semplice. Per quello mammografico e per quello alla cervice uterina (pap test e Hpv test in base all’età) le donne che rientrano nella fascia di età target ricevono la lettera di invito direttamente a casa, con tutti i riferimenti necessari per prendere appuntamento. Per lo screening del colon retto, gli uomini e le donne che rientrano nella fascia di età target ricevono, altresì, la lettera di invito a casa con la quale, poi, possono recarsi in una qualsiasi farmacia presente nel territorio dell’Ast per prendere la provetta per la raccolta delle feci che, successivamente, può essere consegnata nei punti di ritiro indicati nella lettera di invito. Per informazioni: chiamare il numero verde 800586657 della segreteria organizzativa screening dell’Ast di Ascoli, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, oppure inviare una mail all’indirizzo: [email protected].

VACCINAZIONE CONTRO L’HPV E OPEN DAY

L’Hpv (Human Papilloma Virus) è il principale responsabile del tumore della cervice uterina, la neoplasia più frequente tra le giovani donne e il quinto tumore più comune nelle donne sotto i 50 anni. È un virus che può colpire sia donne che uomini e si trasmette prevalentemente per via sessuale attraverso il contatto con la pelle, o con le mucose infette. La vaccinazione contro l’Hpv rappresenta la misura più efficace per prevenire l’infezione e le patologie ad essa correlate. Proprio per questo motivo il Dipartimento di prevenzione dell’Ast organizza due open day per facilitare l’accesso alla vaccinazione anti Hpv: ad Ascoli, martedì 11 marzo, dalle 14 alle 16.30, nell’ambulatorio vaccinale che si trova nel poliambulatorio ex Gil, a San Benedetto, giovedì 13 marzo, dalle 14 alle 16.30, nell’ambulatorio vaccinale in piazza Nardone. L’offerta vaccinale è rivolta a tutti gli aventi diritto: femmine nate tra il 1996 e il 2012 e maschi nati tra il 2006 e il 2012. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni: 0736/358034 e 0735/793663.

GIORNATE DEDICATE ALLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL COLON RETTO

Marzo è anche il mese dedicato alla prevenzione del tumore al colon retto. Al fine di informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della colonscopia per una diagnosi precoce, l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, su iniziativa delle unità operative di gastroenterologia e endoscopia degli ospedali ‘Mazzoni’ e ‘Madonna del soccorso’, organizza due eventi a scopo divulgativo: domenica 23 marzo in piazza Arringo ad Ascoli e sabato 29 marzo all’ospedale di San Benedetto.

