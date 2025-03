CASTEL DI LAMA – Nei giorni scorsi, a Casa Aquilone, si è svolto uno degli incontri di lettura che hanno coinvolto gli ospiti della Comunità terapeutica specialistica. Un momento di condivisione e riflessione, che ha permesso di esplorare il mondo dei libri e della lettura come strumento di crescita personale e di dialogo. L’incontro rientra nel progetto “Altri immaginari”, organizzato da “Note a margine”, associazione di volontariato di Ascoli Piceno, impegnata nel promuovere attività culturali e sociali.

«Il laboratorio di lettura è un’opportunità di incontro che mira a stimolare la riflessione, la curiosità e l’amore per la lettura: attraverso il confronto e la discussione dei testi letti, gli ospiti di Casa Aquilone possono avvicinarsi a nuove modalità di pensiero e di espressione», spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

I libri utilizzati durante gli incontri provengono dal patrimonio librario del Circolo Piagge 80, che ha messo a disposizione una selezione di testi per accompagnare gli ospiti in questo percorso. «Ringraziamo il Circolo Piagge 80 per il supporto e per le occasioni di scambio che ci offrono, non solo a livello culturale, ma anche umano», aggiungono dalla Cooperativa Sociale Ama Aquilone, che gestisce la struttura.

Casa Aquilone è una Comunità terapeutica residenziale specialistica maschile, che accoglie persone con disturbi psicopatologici associati a comportamenti di abuso di sostanze psicotrope. La struttura si propone come un luogo di accoglienza, con l’obiettivo di supportare gli ospiti nel loro percorso di reinserimento sociale e nella gestione della propria condizione psicologica.

Attraverso attività terapeutiche, culturali e sociali come il laboratorio di lettura, Casa Aquilone offre agli ospiti un’opportunità di crescita e di cambiamento, promuovendo l’autonomia ed il benessere psicofisico. La Comunità si impegna a favorire il recupero del senso di sé e a stimolare il dialogo, attraverso momenti di confronto, cultura e creatività, che rappresentano strumenti fondamentali per il processo di cura.

