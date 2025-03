ASCOLI PICENO – Vigilia importante per un match molto atteso.

Nel pomeriggio di domenica 9 marzo l’Atletico Ascoli affronterà, in trasferta in Abruzzo, l’Avezzano, gara valevole per il girone F di serie D.

Mister Simone Seccardini ha rilasciato le dichiarazioni prima della partita al portale del Club ascolano, ecco le sue parole: “Per noi era fondamentale ottenere i tre punti contro il Castelfidardo, visto che ci mancavano da qualche gara. Nella prima parte del match siamo stati bravi nella gestione dei momenti e, anche ciò, ci ha consentito di andare in vantaggio. Nella seconda parte, a causa delle condizioni non perfette del terreno, che hanno reso il gioco meno fluido per entrambe le squadre, è risultato fondamentale vincere i duelli. Una vittoria sicuramente meritata che gratifica la società e la squadra per quanto espresso in campo. Nel girone di ritorno l’Avezzano non ha mai perso tra le mura amiche. Sono riusciti a fermare squadre come Samb e Teramo. Indipendentemente dall’avversario, aggrediscono sempre in avanti per limitare il dominio degli avversari. Affrontarli rappresenta per noi un’importante prova di maturità. Riuscire ad ottenere una continuità di risultati è determinante per raggiungere il prima possibile l’obiettivo della salvezza. Una volta conseguita, proveremo a migliorare il sesto posto ottenuto nello scorso campionato”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.