ASCOLI PICENO – Visite gratuite in Regione, nella sede Uici di Fabriano e in quella di Ascoli Piceno: le sedi territoriali dell’Unione ciechi e ipovedenti delle Marche mettono in campo diverse iniziative in occasione della Settimana mondiale del Glaucoma, promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, Iapb, che si celebra dal 9 al 15 marzo 2025.

La malattia è molto insidiosa, si manifesta con una perdita di campo visivo e rappresenta la prima forma di cecità al mondo a carattere irreversibile.

“Il glaucoma non dà sintomi – spiega Andrea Cionna, presidente Uici Ancona – e quando compaiono i primi disturbi è già tardi per intervenire. Ma si può fare molto per contrastare il suo decorso perché per intercettarla è sufficiente una semplice visita annuale dal proprio oculista”.

“Ognuno di noi conosce bene l’importanza della prevenzione – sottolinea Gigliola Chiappini, presidente Uici di Ascoli Piceno e Fermo – perché vive in prima persona i limiti della disabilità visiva. Anche per questo ogni anno ci adoperiamo affinché questa Settimana raccolga il maggior numero di adesioni possibili in termini di controlli”.

Per la Settimana mondiale 2025, Uici Ancona ha promosso controlli gratuiti nella Sala Pino Ricci del Consiglio Regionale Marche. La giornata, in programma giovedì 13 marzo dalle ore 8.30 alle ore 14.00, è dedicata ai dipendenti.

Mentre nella sede Uici distaccata, a Fabriano, si potrà liberamente partecipare allo screening venerdì 14 marzo dalle 16.00 alle 20.00.

Ad Ascoli Piceno, controlli gratuiti aperti a tutti nella sede di via Copernico, 8, nei giorni:

11 marzo dalle 9.00 alle 12.00

14 marzo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

18 marzo dalle 9.00 alle 12.00

Per prenotazioni: 0736.250133

