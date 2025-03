ASCOLI PICENO – Sabato scorso 8 marzo 2025 al PalaFolli teatro di Ascoli Piceno è andato in scena l’ultimo appuntamento con la Rassegna Ascolinscena 2024-2025. Giunta alla XVII edizione, la Rassegna di commedie è organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli.

Anche quest’anno la scelta degli spettacoli da portare al PalaFolli è stata molto dura, considerando le 56 compagnie iscritte da tutta Italia, ma il cartellone 2024-2025 ha offerto uno spaccato variegato del mondo del teatro amatoriale della nostra penisola.

Sabato scorso sono stati assegnati i vari Premi durante una serata che ha visto, da prima lo svolgimento di Avis In Corto, e a conclusione la divertente commedia “Fratelli e Sorelle” della Compagnia Gli Avanzati di Porcari, Lucca.

La serata, condotta da Paolo Fratoni della compagnia Castoretto Libero, ha avuto inizio con la proiezione di un filmato che raccontava gli appuntamenti di questa XVII edizione. Il video, gentilmente realizzato da Pietro Cordoni, ha mostrato immagini e foto di tutti gli spettacoli in concorso e fuori concorso.

L’appuntamento con la VI Edizione di Avis in Corto ha data la possibilità agli spettatori di giudicare tre corti teatrali messi in scena nella prima parte della serata. Dopo la votazione, si è proceduto con la consegna dei Premi Ascolinscena assegnati a:

Miglior Attore Non Protagonista: Alberto Maretto in “I 39 scalini” – Compagnia Amici del Teatro di Pianiga (VE)

Miglior Attrice Non Protagonista: premio non assegna per scelta della giuria

Miglior Attore Protagonista: ex-equo Marco Madella e Francesco Giuffrida in “Classe di Ferro” – Compagnia La Marmotta di Fognano Olona (VA)

Miglior Attrice Protagonista: Anna Cofano in “Alla ricerca di Eveline” – Compagnia La Cricca di Taranto

Miglior Allestimento : Compagnia Amici del Teatro di Pianiga (VE) per “I 39 scalini”

Miglior Spettacolo: “Classe di Ferro” Compagnia La Marmotta di Fognano Olona (VA)

Gradimento del Pubblico: “Alla ricerca di Eveline” Compagnia La Cricca di Taranto

I Premi Avis In Corto messi in palio dall’Avis Provinciale di Ascoli Piceno sono andati a:

Goccia d’Oro: “La donna di Magdala” – Compagnia Piano B (COMO)

Goccia d’Argento: “Psicorobot h24” – Compagnia F.A.R.E. Teatro (COMO)

Goccia di Bronzo: “Impiegato del mese” – Compagnia Gli Avanzati (Porcari – LUCCA)

I Premi Avis in Corto consistevano in un manufatto in ceramica del maestro ceramista Barbara Tomassini, oltre ad un premio in denaro offerto da Avis Provinciale di Ascoli Piceno.

Graditi ospiti Quinto Romagnoli, segretario regionale della UILT, Unione Italiana Libero Teatro e Vanessa Soletti, vicepresidente dell’Avis Provinciale di Ascoli Piceno.

La Rassegna Ascolinscena ha ottenuto un buon successo durante la XVII edizione, con un incremento di abbonati e di biglietti venduti per singola giornata.

La Rassegna è andata in scena grazie al lavoro delle compagnie ascolane Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli che da quasi vent’anni curano l’organizzazione di Ascolinscena.

