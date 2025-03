ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale e culturale.

Documento del mese: il Comune e l’Archivio di Stato di Ascoli Piceno lavorano insieme per preservare e valorizzare il patrimonio culturale promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e favorendo un dialogo continuo tra passato, presente e futuro.

Si è svolta questa mattina, 10 marzo, alla sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Documento del mese”, in collaborazione tra Comune e Archivio di Stato di Ascoli. Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti, il direttore dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno e Soprintendente Archivistico e Bibiliografico delle Marche, Benedetto Luigi Compagnoni, il responsabile del Settore tecnico archivistico e della sala di studio, Giuseppe Dell’Anno, e il responsabile dell’Ufficio amministrativo, Fabio Campanella.

Marzo

1535 dicembre 25, Ascoli Piceno

Incendio palazzo comunale

(Archivio Storico del Comune di Ascoli Piceno, Reg. 59)

Aprile

Documento Serafino Orlini (manifesto sulla festa del 25 aprile – I° anniversario)

(Archivio Storico del Comune di Ascoli Piceno, 1946)

Maggio

1410 marzo 15, Venezia

[Michele Steno Doge di Venezia] Lettera responsiva rimessa agli ascolani a mezzo di fra Tommaso dell’Ordine di S. Agostino Oratore della Città colla quale concede che tutti gli ascolani possano liberamente a piacere andare a Venezia ed intrattenersi.

(Archivio Storico del Comune di Ascoli Piceno, Archivio Segreto Anzianale, Pergamene, M.III.2)

Giugno

1323 maggio 13, Avignone

Bolla – [Papa Giovanni XXII] A richiesta degli ascolani concede la costruzione di un porto nel lido del Mare, nonché la metà del lido e dell’acqua del mare dal fosso Ragnola fino al fiume Tronto alla città di Ascoli in feudo perpetuo e con altre condizioni nella espresse.

(Archivio Storico del Comune di Ascoli Piceno, Archivio Segreto Anzianale, Pergamene, A.II.1)

Luglio

1380 marzo 17[Regina Giovanna di Napoli] Accorda agli ascolani di poter estrarre dalle Province dell’Abruzzo 2000 salme di grano mediante un piccolissimo pagamento.

(Archivio Storico del Comune di Ascoli Piceno, Archivio Segreto Anzianale, Pergamene, K.III.1)

Agosto

5 agosto (festa del Santo Patrono: Sant’Emidio), Ascoli Piceno

Manifesti Palio (agosto)

(Archivio Storico del Comune di Ascoli Piceno)

Settembre

1410 marzo 15, Venezia

Spettacolo teatrale per il novembre 1908 con autografo di Mascagni.

(Archivio Storico del Comune di Ascoli Piceno, Archivio Segreto Anzianale, busta 5, fasc. 4)

Ottobre

1734 dicembre 26

Lettera di ringraziamento per il regalo avuto nel quale si specifica la presenza delle olive tenere ascolane.

(Archivio Famiglia Sgariglia, Archivio Segreto Anzianale, cass. 40)

Novembre

1819 luglio 17, Roma

[Bartolomeo Pacca Camerlengo di S. Chiesa] Chirografo pontificio che concede la Fiera con privilegio di assegna in perpetuo nel mese di Novembre.

(Archivio Storico del Comune di Ascoli Piceno, Archivio Segreto Anzianale, fasc. A.V.4)

Dicembre

1451

Statuto del Vialato – Il registro elenca tutte le disposizioni comunali per l’utilizzo, da parte della cittadinanza, delle strade e vie del Comune di Ascoli Piceno nel Medioevo.

(Archivio Storico del Comune di Ascoli Piceno, Reg. 22)

