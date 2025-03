Perché al di là dei chilometri che le separano, le due regioni dell’Emilia-Romagna e delle Marche, ivi compresi i suoi territori più a sud come il Piceno, hanno diversi punti in comune

CASTORANO – Da ieri, 9 marzo, Castorano ha una nuova città amica, ovvero Maranello, città dei motori per antonomasia, grazie anche e soprattutto all’interessamento della “Scuderia Ferrari Club” del presidente Ivan Ameli, che ha dato vita ad una grande kermesse con tanto di sfilata di auto, parata di cavalli e con la presenza dell’ex miss Italia, Carlotta Maggiorana.

Firmato infatti, in una sala consiliare strapiena dove, ça va sans dire, a dominare era il colore rosso del “cavallino”, il “Patto di Amicizia” tra i due Comuni, con la sindaca Rossana Cicconi a fare gli onori di casa al sindaco di Maranello Luigi Zironi e alla sua delegazione, tra cui l’assessore Elisabetta Marsigliante, presenti numerose autorità tra cui il Prefetto di Ascoli Sante Copponi e il Questore Giuseppe Simonelli.

“Oggi è un giorno speciale per Castorano – l’incipit del discorso di apertura della sindaca Cicconi – uno di quelli da incorniciare e da tenere sempre ben vivo nella bacheca dei ricordi importanti per il paese e per noi che ci accingiamo a stringere un ‘patto di amicizia’ a suggello di un rapporto che, iniziato già da tempo, oggi si concretizza con un atto formale. Un rapporto di amicizia che ci lega in maniera particolare a Maranello, città dei motori per antonomasia, ed alla sua azienda principe. E’ quindi con onore e smisurato orgoglio che oggi dedichiamo questa bellissima e partecipata iniziativa alla Ferrari”.

“Un patto di amicizia – ha ribadito la sindaca di Castorano – che non è solo un atto formale ma rappresenta una volontà da parte delle due città di stringere un rapporto fecondato nel tempo sull’onda di una collaborazione che ci auguriamo possa in un futuro prossimo essere estesa anche in altri ambiti, oltre quello sportivo, e tesa allo sviluppo sociale ed economico dei due territori”.

Tra scrosci di applausi del pubblico presente, Rossana Cicconi ha poi voluto ricordare anche il proficuo quanto meritorio impegno profuso dalla Scuderia Ferrari di Castorano a favore dei più deboli, e qui il pensiero è corso ai ragazzi del Cdis di Pagliare che, soci onorari della stessa Scuderia, vengono sempre coinvolti nelle iniziative ideate dal vulcanico presidente Ameli e che anche ieri affollavano la sala.

“Convinta assertrice del fatto che ognuno di noi dovrebbe adoperarsi per allargare confini abbattendo muri e barriere – ha continuato poi la Cicconi – anche e soprattutto ideologiche, perché questa società ha bisogno di confronti costruttivi che aiutino a crescere, quella che ci accingiamo a scrivere oggi è una bella pagina di politica sociale e di sport, che ci auguriamo possa essere foriera di altre belle pagine su cui scrivere emozioni e successi delle nostre due realtà. Perché al di là dei chilometri che ci separano, le due regioni dell’Emilia-Romagna e delle Marche, ivi compresi i suoi territori più a sud come il Piceno, hanno diversi punti in comune: dall’operosità e ingegnosità della propria gente all’importanza di valori quali l’amicizia, l’onestà e la solidarietà. Valori che ci contraddistinguono da sempre e di cui andiamo fieri”.

E’ stata poi la volta del sindaco di Maranello, Zironi: “Mi preme ringraziare tutto il paese e in particolare l’Amministrazione Comunale di Castorano e il presidente della Scuderia Ferrari Ivan Ameli, per la bellissima accoglienza che ci è stata riservata. Noi, come amministratori, abbiamo una grande responsabilità verso i nostri territori, le nostre città ma soprattutto verso le persone. Il legame con la terra è identità, ha le sue radici di cui non dobbiamo mai dimenticarci”.

A seguire, dopo la firma, la sindaca Cicconi ha provveduto a conferire – a nome di tutto il Consiglio Comunale – la “Cittadinanza Onoraria” al pilota del team “Scuderia Ferrari Club”, Gianmarco Marzialetti, giunto secondo nel passato campionato mondiale Ferrari Challenge, quale testimonial d’eccezione per il paese di Castorano nel mondo.

