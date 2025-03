ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione l’11 marzo, dal Comune di Ascoli Piceno.

Ordinanza dirigenziale n. 138 del 10/03/25 – Regolamentazione della viabilità in occasione della partenza dal territorio comunale della “5a tappa Ascoli – Pergola” della 60° edizione Tirreno-Adriatico prevista per venerdì 14 marzo 2025

Con l’Ordinanza dirigenziale 138 del 10 marzo 2025 l’Amministrazione comunale dispone di istituire per il giorno 14 marzo 2025 in occasione della partenza e transito sul territorio comunale della 5° Tappa della 60ma edizione “Tirreno-Adriatico” , i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale nel rispetto degli orari sotto indicati:

1) dalle ore 08:30 alle ore 11:00

– l’interdizione al transito veicolare per tutti gli utenti della strada nelle seguenti vie necessarie agli allestimenti della tappa di partenza: piazza del Popolo, c.so Trento e Trieste, piazza S.Maria Intervineas, piazza Arringo, c.so Vittorio Emanuele, via D.Alighieri, viale A.de Gasperi;

– la sospensione tutte le corse degli autobus urbani ed extraurbani, dei taxi e NCC interferenti con le vie e piazze suddette;

2) dalle ore 09:30 alle ore 11:00

– l’interdizione al transito veicolare per tutti gli utenti della strada nelle seguenti vie del percorso di gara: via Cino del Duca, via XX Settembre, via Dino Angelini, viale Treviri, via Salaria (da viale Treviri dir.Roma), via Romana (fraz. Mozzano);

– l’inversione della circolazione stradale in via dei Templari, attuata a mezzo personale abilitato o di Polizia Locale, al fine di permettere l’uscita in attraversamento con direzione via Ricci a tutti i veicoli provenienti da c.so Mazzini;

– la sospensione tutte le corse degli autobus urbani ed extraurbani, dei taxi e NCC interferenti con le vie e piazze suddette;

L’interdizione alla viabilità veicolare sulle predette vie comporterà anche la consequenziale preclusione totale o parziale, secondo esigenze, per tutte le strade che si innestano sul percorso o comunque interessate alla movimentazione dei veicoli nelle aree adiacenti lo stesso.