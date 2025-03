OFFIDA – La rassegna Semplicemente Donna, dedicata alla Giornata Internazionale della Donna si conclude con un’occasione per riscoprire e valorizzare il ruolo delle donne nella storia locale, attraversando le vie della città e lasciandosi guidare dai racconti di figure femminili che hanno segnato il territorio. Sabato 15, alle ore 15, in Piazza del Popolo, si terrà la camminata con guida turistica “Offida e le donne“, organizzata da U.S. ACLI Marche.

Il pomeriggio proseguirà alle ore 17 presso la Sala Pertini con la presentazione del libro Protagoniste, un progetto letterario collettivo nato in Umbria nel 2024 a sostegno dei Centri Antiviolenza (CAV). L’iniziativa si distingue per la sua originalità: sei autori uomini si fanno portavoce di storie di donne, reali o immaginarie, affrontando temi come la solitudine, le parole non dette, le violenze subite e le battaglie quotidiane per l’autodeterminazione. Sei racconti di stili e generi diversi che offrono uno sguardo inedito sul mondo femminile, sfidando stereotipi e convenzioni.

L’evento vedrà la partecipazione di Francesca Silvestri, editrice di ali&no – casa editrice indipendente che ha sostenuto interamente il progetto – e di due degli autori, Pierpaolo Peroni e Mirco Porzi. Inoltre, sarà presente il centro antiviolenza Donna con Te, che offrirà una testimonianza concreta sull’importanza di questi spazi di ascolto e accoglienza per le donne vittime di violenza.

“Parlare di questi temi senza azioni concrete rischia di diventare mera retorica – conclude la consigliera Simona Fioravanti, promotrice della rassegna – Questo progetto dimostra come la letteratura possa farsi strumento di cambiamento, sensibilizzando e supportando chi ne ha bisogno”.

