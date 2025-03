È prevista una quota di partecipazione. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 13 marzo per la corsa competitiva ed entro venerdì 14 per non competitiva ed eco-passeggiata

ACQUASANTA TERME – Il Festival dei due Parchi “A spasso nei sentieri … dell’arte e della cultura tra i popoli”, con la collaborazione

tecnica della Polisportiva Antroposport ASD e quella logistica dell’Antroposervice Sas, con il patrocinio ed il

supporto del Comune di Acquasanta Terme, si prepara ad avviare una nuova annata, con la speranza che si

riveli di nuovo ottima, con il consueto appuntamento inaugurale: il “Tallacano Trail”, giunto alla sua 13

Edizione, domenica 16 Marzo con partenza e arrivo in località Santa Maria di Acquasanta, con un

programma che prevede inoltre le premiazioni degli atleti che meglio hanno figurato nel “Circuito di Corsa in

Montagna del Festival dei due Parchi” Edizione 2024 ed un pasta party per tutti i partecipanti all’evento.

Ormai una classica della corsa in natura, anche questa 13° edizione del TALLACANO TRAIL 2025 si disputerà

sulla doppia distanza di 28 Km (soltanto competitiva) e 17 km (competitiva e NON competitiva a passo libero)

ed eco-passeggiate su varie distanze, affinché i partecipanti possano godere appieno degli splendidi scenari

fatti di sentieri e borghi incantati, di grotte e cascate, suggestivi e ricchi di meraviglie e di storia di gente in

carne ed ossa, di ieri e di oggi per il domani; in questo modo il Festival ha inteso ricucire simbolicamente e

realmente il percorso originario che a partire dal 2013 prendeva avvio proprio dal borgo di Tallacano (da cui il

nome dell’evento) con il “nuovo” percorso che ha spostato partenza e arrivo in frazione Santa Maria, in

conseguenza degli eventi sismici del 2016 e 2017.

L’evento porterà i partecipanti alla scoperta di alcuni dei borghi più suggestivi del territorio di Acquasanta

Terme: S. Maria, Cocoscia, Tallacano, con il nuovo percorso lungo che tornerà a sfiorare gli abitati di Agore,

Rocchetta e Poggio, transitando nuovamente nell’incanto della magia senza tempo delle grotte del Petrienno.

I camminatori potranno cimentarsi ed immergersi nel sentiero detto “Lu vurghe” sino alle sorgenti di acqua

sulfurea, vere e proprie terme a cielo aperto. Per le sue caratteristiche il sentiero è poco impegnativo, ancorché

non accessibile con passeggini, ed adatto anche a chi non è abituato a lunghe passeggiate. Runners,

passeggiatori, amanti della natura, grandi e piccini, nonni, nipoti, famiglie con bambini e ragazzi, potranno, così,

tornare ancora una volta a respirare l’aria buona dei nostri monti, a rincontrarsi, e salutarsi lungo gli antichi

tratturi degli avi, nel rifiorire rumoroso delle gemme a primavera, avvolti da un territorio incantato di sentieri e

ruscelli, di tufo e castagni, di acque termali, di borghi arroccati, ricordandoli un tempo festanti.

Saranno premiati i primi 5 assoluti uomini e donne ed i primi 3 over 60 uomini e donne sia per il trail lungo che

per il trail corto competitivi, saranno inoltre estratti 20 premi tra tutti i partecipanti.

Il Festival dei due Parchi continua ad assumersi la responsabilità di celebrare i custodi odierni del tempo di ieri,

che curano con indefessa dedizione quei versanti boscosi, brulicanti di vita, proponendo l’arte di correre e

camminare come arte del vivere con saggezza, lungo sentieri irti e tornanti scoscesi, come arte di riconquistare

il proprio corpo attraverso il respiro di ciascuno che si fonde nel respiro del mondo.

Il Festival è nato nel 2010 come progetto di Impresa Facile per i giovani mirando alla promozione dei territori,

dei loro patrimoni naturali e culturali, al loro sviluppo turistico, anche grazie all’avvio della nostra giovane startup “per la bellezza” Antroposervice Sas e della Polisportiva Antroposport ASD per la promozione del benessere

anche attraverso il counseling antroposportivo. Il Festival dei due Parchi è stato ideato e creato ed è promosso

dalle Associazioni scientifico-culturali senza scopo di lucro C.I.A.C. ed l’I.P.A.E.A. di Ascoli, che operano

rispettivamente dal 2003 e dal 1981, nel campo della creatività e delle scienze umane.

Il Festival dei due Parchi è patrocinato dalla Regione Marche, dall’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini,

dall’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dal Comune di Acquasanta Terme, dal Comune di

Arquata del Tronto, dal Comune di Ascoli Piceno, dal Comune di Civitella del Tronto.

È prevista una quota di partecipazione. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 13 marzo per la corsa competitiva

ed entro venerdì 14 per non competitiva ed eco-passeggiata.

Per info ed iscrizioni: www.festivaldeidueparchi.it [email protected], 0736.250818

Confidiamo nella Vs benevola attenzione alla nostra umile realtà e le porgiamo i più cordiali saluti.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.