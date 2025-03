CASTEL DI LAMA – A Castel di Lama, in provincia di Ascoli, proseguono i lavori dell’Archivio Biblioteca Museo

– ex Municipio in base all’ Ordinanza commissariale n. 109/2020 “Approvazione elenco

unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione

delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica. La

struttura sarà adibita ad archivio, biblioteca e museo. L’edificio è suddiviso su quattro livelli

fuori terra e, a causa degli eventi sismici del 2016/2017, ha subito una serie di danni a

livello strutturale.

Il progetto vuole tutelare un attraverso la scelta dei materiali utilizzati

ma anche nelle tecniche costruttive di consolidamento e miglioramento sismico. Sono già

stati trasferiti 245.918,38 euro per il progetto che ha un costo totale di 946.871,50 euro.

“Il recupero del patrimonio culturale del nostro territorio è uno dei punti di forza del nostro

compito che stiamo portando avanti, fondamento essenziale per tutto il nostro centro

Italia- dichiara il Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli- In questo caso

recuperiamo una struttura che sarà a disposizione per eventi culturali e a disposizione della

comunità di Castel di Lama, questo è un bel segno di ripresa. Ringrazio il presidente della

Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Mauro Bochicchio per la

costante collaborazione”.

