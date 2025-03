ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Domenica 16 marzo alle ore 17.30 al teatro Ventidio Basso la Compagnia d’operette Elena D’Angelo porterà in scena “Cin Ci La”, operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato. Per l’occasione è stata attivata la promozione 3×2, che permette di acquistare tre biglietti al prezzo di due, valida presso la biglietteria del teatro per tutti i settori, anche per chi ha già acquistato i biglietti. La prevendita online è attiva su www.vivaticket.com/it/ticket/cin-ci-la/260418 e nei punti vendita autorizzati.