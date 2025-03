ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia per un appuntamento sportivo molto sentito nella città delle Cento Torri.

Venerdì 14 la quinta tappa della Tirreno-Adriatico prenderà il via dal centro storico cittadino. La partenza della carovana dei partecipanti è fissata per le ore 10.30 circa, con uscita dal territorio comunale prevista per le ore 10.50 circa.

Alla luce del gran numero di mezzi e atleti che arriveranno in città, si avvisa la popolazione del rischio di congestionamento del traffico fin dalle prime ore del mattino. L’invito è quello di prestare particolare attenzione agli spostamenti già a partire dalle ore 07.30, quindi il consiglio è di organizzarsi con anticipo per recarsi a scuola o a lavoro.

L’ordinanza dirigenziale 138 ha previsto

1) dalle ore 8:30 alle ore 11

– l’interdizione al transito veicolare per tutti gli utenti della strada nelle seguenti vie necessarie agli allestimenti della tappa di partenza: Piazza del Popolo, corso Trento e Trieste, piazza S. Maria Intervineas, piazza Arringo, corso Vittorio Emanuele, via Alighieri, viale De Gasperi;

– la sospensione tutte le corse degli autobus urbani ed extraurbani, dei taxi e NCC interferenti con le vie e piazze suddette;

2) dalle ore 9:30 alle ore 11

– l’interdizione al transito veicolare per tutti gli utenti della strada nelle seguenti vie del percorso di gara: via Cino del Duca, via XX Settembre, via Dino Angelini, viale Treviri, via Salaria (da viale Treviri direzione Roma), via Romana (frazione Mozzano);

– l’inversione della circolazione stradale in via dei Templari, attuata a mezzo personale abilitato o di Polizia Locale, al fine di permettere l’uscita in attraversamento con direzione via Ricci a tutti i veicoli provenienti da corso Mazzini;

– la sospensione tutte le corse degli autobus urbani ed extraurbani, dei taxi e NCC interferenti con le vie e piazze suddette;

l’interdizione alla viabilità veicolare sulle predette vie comporterà anche la consequenziale preclusione totale o parziale, secondo esigenze, per tutte le strade che si innestano sul percorso o comunque interessate alla movimentazione dei veicoli nelle aree adiacenti lo stesso.

con orario 7:30 – 11 e comunque fino al termine delle esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati lungo tutte vie e piazze di cui ai punti precedenti.

Si evidenzia che a partire dalle ore 8.30 sarà chiuso l’accesso alla città dallo svincolo di Porta Cartara, mentre dalla Circonvallazione, in direzione centro, si potrà arrivare fino al semaforo di fronte ai Carabinieri, dove sarà in vigore l’obbligo di svolta verso Porta Cappuccina.

