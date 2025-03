ASCOLI PICENO – Importante iniziativa sociale e sanitaria.

L’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli si è dotata di un nuovo strumento utile alle future mamme per aiutarle nell’affrontare al meglio il momento più bello e importante della loro vita. Si tratta della poltrona ‘Multitrac’ (comprensiva di sgabello e palla ergonomica), progettata per supportare le donne durante le prime fasi del travaglio e per favorire il parto naturale. L’acquisizione è stata possibile grazie alla generosità della Fg Holding del Gruppo Gabrielli che ha donato all’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli la somma necessaria per acquistare il nuovo ausilio, già presente, e dunque pronto per essere utilizzato, nel reparto diretto da Giampiero Di Camillo.

La poltrona ‘Multitrac’ acquistata per il reparto di ostetricia e ginecologia del ‘Mazzoni’ è comprensiva di una seduta anche per il partner che, in questo modo, può assistere la futura mamma durante il travaglio supportandola, sia fisicamente, che emotivamente. I vantaggi che la donna ha utilizzando questa poltrona, che consente una posizione verticale, sono: la respirazione migliora in quanto il suo volume polmonare aumenta del 10%, i problemi di circolazione sono meno comuni (la percentuale di flusso sanguigno attraverso la placenta è aumentata e i rischi per il bambino durante il parto sono ridotti al minimo), le contrazioni dell’utero sono più intense, più regolari e più frequenti in quanto possono essere gestite meglio modificando ed evitando determinate posizioni del corpo, le future madri sono coinvolte più attivamente nel processo del parto poiché hanno un controllo eccellente sul proprio corpo e la loro spinta diventa più efficace e, infine, il canale del parto viene allungato permettendo alla testa del bambino di abbassarsi. E ancora, ma non da ultimo, una postura verticale del corpo consente di contrastare efficacemente il dolore rilasciando e contraendo i muscoli.

“La poltrona Multitrac – spiega il direttore dell’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli, Giampiero Di Camillo – contribuisce a migliorare significativamente l’esperienza delle donne durante il travaglio. Si tratta, infatti, di un dispositivo innovativo che consente alle future mamme di gestire il dolore in modo più naturale e personalizzato, adottando posizioni libere che facilitano il rilassamento e il controllo durante il parto. A nome del reparto che dirigo esprimo gratitudine nei confronti della Fg Holding del Gruppo Gabrielli per questa donazione che ci aiuta concretamente a garantire un’assistenza sempre più moderna e attenta alle esigenze delle pazienti, e che migliora ulteriormente l’esperienza di parto delle donne che scelgono di affidarsi alle cure del nostro ospedale”.

“Ringrazio la Fg Holding del Gruppo Gabrielli – evidenzia il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio – perché la sua donazione rappresenta un segnale concreto di fiducia nei confronti dell’Azienda sanitaria, nei confronti del nostro lavoro quotidiano e del nostro impegno, costante, al fine di offrire servizi sempre migliori alla popolazione di questo territorio. Questo è un modello virtuoso di collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e gli stakeholder del territorio. Il Servizio sanitario nazionale, per essere efficace e vicino alle esigenze dei cittadini, deve integrarsi con le realtà del tessuto economico e sociale, creando sinergie che migliorano la qualità dell’assistenza e rafforzano il legame tra ospedale e comunità”.

“Il reparto di ostetricia e ginecologia del Mazzoni – dice il sindaco Marco Fioravanti – si rafforza e offre un ulteriore servizio, grazie a questo nuovo strumento a disposizione delle future mamme. Ci tengo a ringraziare la Fg Holding del Gruppo Gabrielli per la sensibilità e l’importante donazione all’intera comunità”.

“Siamo orgogliosi di poter offrire un contributo concreto alle mamme e agli operatori sanitari dell’ospedale Mazzoni – conclude Cesira Gabrielli, presidente della Fg Holding del Gruppo Gabrielli -. Crediamo fortemente nell’importanza di sostenere la sanità locale con strumenti che migliorano la qualità dell’assistenza sociosanitaria. La donazione si inserisce in un più ampio impegno del Gruppo Gabrielli nel campo della responsabilità sociale, con l’obiettivo di migliorare il benessere delle persone attraverso soluzioni innovative e di qualità. Questa unità, sgabello e palla ergonomica, offre la massima flessibilità durante il parto naturale e permette anche al partner di partecipare in sicurezza. Facilita il compito delle ostetriche e sostiene le madri durante il parto. Ci tengo a sottolineare quanto quest’ultimo aspetto sia importante: la donna dovrebbe partorire in un luogo intimo e familiare e allo stesso tempo sicuro”.

