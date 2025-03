Realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, coordinato da U.S. Acli Marche, promosso da 3Sicc APS e in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria della Visitazione

CASTORANO – Domenica 16 marzo alle ore 17, presso il Teatrino Parrocchiale di via Roma, si terrà il primo di 5 appuntamenti dedicati al progetto di Cineforum comunale.

Ad inaugurare il percorso sarà la proiezione di “Inside Out”, acclamato film d’animazione Disney-Pixar, candidato agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale e vincitore del premio come miglior film d’animazione.

Il film ci accompagna in un viaggio affascinante nella mente di Riley Andersen, una ragazzina di 11 anni alle prese con il trasferimento in una nuova città, un cambiamento che segna una tappa fondamentale nella sua crescita. “Inside Out” affronta con sensibilità e leggerezza temi profondi come lo sviluppo emotivo nell’infanzia e il rapporto con i genitori, andando alla scoperta delle emozioni che abitano la mente della protagonista.

Grazie alla sua ironia e alla magia tipica dell’animazione, il film riesce ad emozionare, coinvolgere e far riflettere spettatori di tutte le età.

L’evento è parte del progetto “Benessere in Comune”, realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, coordinato da U.S. Acli Marche, promosso da 3Sicc APS e in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria della Visitazione.

La partecipazione è gratuita.

