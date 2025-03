OFFIDA – Alla Biblioteca Portelli di Offida, il 19 marzo ore 16, si terrà un laboratorio di manga “Quando il disegno fa leggere” guidato da Davide Mecozzi e Corrado Virgili, professionisti del settore, esperti nell’arte del fumetto e nella narrazione visiva. Attraverso esercitazioni pratiche e momenti di confronto, i partecipanti potranno apprendere le tecniche fondamentali del manga, esplorando il processo creativo che porta dalla bozza alla realizzazione di un personaggio o di una storia illustrata.

L’evento, dedicato a ragazzi dai 10 ai 14 anni, è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite e comprende una merenda che sarà offerta a tutti i partecipanti.

“Quando il Disegno fa Leggere” è un’iniziativa culturale delle biblioteche del Sistema Bibliotecario BiblioMarcheSud, nei territori di Fermo e Ascoli Piceno e rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi all’arte del manga. L’iniziativa, pensata per stimolare la creatività e l’interesse per la cultura visiva, si propone di offrire ai ragazzi non solo competenze tecniche, ma anche strumenti espressivi e narrativi.

La biblioteca si conferma così come un luogo di crescita culturale e personale, dove la lettura incontra l’arte, creando nuove forme di apprendimento e divertimento.

“Siamo entusiasti di presentare questa nuova iniziativa culturale dedicata ai giovani della nostra comunità – commenta l’assessora alla Cultura Marica Cataldi – con l’obiettivo di stimolare la loro creatività e il loro interesse per la cultura visiva. Il laboratorio di manga rappresenta una straordinaria occasione per esplorare un’arte affascinante e innovativa, che ha conquistato il cuore di tanti giovani in tutto il mondo. Il Sistema Bibliotecario BiblioMarcheSud continua a investire in progetti che favoriscono la crescita individuale e collettivi. Questo laboratorio di manga è solo uno dei tanti eventi pensati per arricchire il percorso culturale delle nuove generazioni”.

Per informazioni: 0736888706.

