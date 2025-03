ASCOLI PICENO – Venti studenti del territorio promuoveranno le Marche, come ambasciatori di Giocamondo Study, valorizzando – anche attraverso video e altri contenuti multimediali – le peculiarità regionali in occasione dell’Expò 2025 ad Osaka .

Prende il via un progetto della società ascolana leader da anni nel settore dei viaggi studio all’estero finanziato con uno specifico bando della Regione Marche (Fondi Fesr) e teso a valorizzare i giovani selezionati attraverso uno specifico avviso affidando loro un ruolo da protagonisti come operatori per la promozione del territorio marchigiano nell’ambito della prestigiosa vetrina internazionale in programma in Giappone dal primo al 7 giugno 2025.

Un’iniziativa di grande importanza che si potrà realizzare grazie al contributo messo a disposizione dalla Regione per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese marchigiane e che prevede, contestualmente, l’assegnazione di contributi per 20 giovani (di 2.000 euro ciascuno) da parte di Giocamondo Study, già da tempo presente sul mercato giapponese e del sud-est asiatico nell’ottica di scambi culturali, educativi e commerciali.

“Si tratta di un’opportunità e un’esperienza unica per i giovani marchigiani – spiega il presidente e Ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis – perché avranno, innanzitutto, la possibilità di essere presenti all’Expo 2025 di Osaka grazie a un programma di scambio culturale e formativo in Giappone, della durata di due settimane, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti nella regione Marche. Inoltre, i ragazzi selezionati avranno un ruolo importante anche per la promozione del territorio marchigiano, oltreché della Giocamondo Study, a livello internazionale”.

L’assessore regionale Andrea Maria Antonini, con deleghe anche all’internazionalizzazione e per la cooperazione internazionale allo sviluppo, rimarca la valenza strategica del progetto proprio per la valorizzazione del ruolo dei giovani per promuovere le Marche: “Quello di Giocamondo Study è un ottimo progetto che va ad integrare quella che sarà una importante vetrina per il territorio marchigiano con una serie di appuntamenti ad Osaka messi a punto dalla Regione nell’ambito dell’Expò 2025 dal primo all’8 giugno. Giocamondo Study rappresenta una realtà di rilievo anche a livello internazionale che ha partecipato al nostro bando a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese marchigiane e che ora coinvolgerà anche studenti del territorio, in linea con le direttrici regionali”. Presente alla conferenza di presentazione del progetto anche l’assessore comunale di Ascoli alla Pubblica istruzione, Donatella Ferretti.

IL PROGETTO

Il progetto messo a punto da Giocamondo Study che si andrà a realizzare con i 20 studenti selezionati verrà presentato durante la Settimana delle Marche all’Expo 2025 di Osaka, dall’1 al 7 giugno, all’interno del Padiglione Italia. In questa cornice, l’azienda ascolana terrà un incontro

strategico con le principali agenzie giapponesi e orientali operanti nel settore dell’educazione e della formazione internazionale. A seguire, dal 22 luglio al 6 agosto, i ragazzi scelti parteciperanno ad attività di scambio culturale e didattico in alcune scuole giapponesi. Tra gli obiettivi dell’iniziativa, incentivare il dialogo interculturale e la collaborazione tra studenti italiani e giapponesi, sviluppare competenze linguistiche e relazionali di ambasciatori in un contesto internazionale e incentivare i rapporti commerciali della Giocamondo study con le agenzie giapponesi del settore dell’educazione e della formazione.

LE SELEZIONI

Per poter aspirare a diventare ambasciatori di Giocamondo Study e delle Marche all’Expò di Osaka, saranno selezionati, attraverso l’avviso, dapprima 30 studenti per una fase preliminare di colloqui, al termine della quale verranno individuati solo 20 ambasciatori. I 20 candidati vincitori, in qualità operatori-promotori commerciali della Giocamondo study, riceveranno un contributo del valore di 2.000 euro destinato a coprire parzialmente le spese di viaggio e soggiorno di 15 giorni e 14 notti in Giappone, ad Osaka, nel periodo dal 22 luglio al 6 agosto 2025. Durante questo periodo gli operatori rappresenteranno la qualità dei servizi organizzati dalla Giocamondo Study nell’ambito degli scambi culturali per la valorizzazione del territorio marchigiano.

I requisiti richiesti per partecipare all’avviso sono i seguenti: essere iscritti a un istituto di istruzione secondaria di secondo grado della regione Marche; avere un’età compresa tra 14 e 19 anni alla data della partenza; dimostrare motivazione e interesse per la cultura giapponese; possedere una conoscenza base della lingua inglese; essere in possesso del passaporto, in corso di validità per l’intero periodo di permanenza in Giappone, al momento della partenza. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 marzo 2025 compilando il modulo di iscrizione disponibile sul sito ufficiale di Giocamondo Study. Per i minorenni, la candidatura dovrà essere presentata da un genitore o tutore legale.

Gli interessati dovranno redigere una lettera per esprimere le proprie motivazioni per la partecipazione al bando e realizzare un video o contenuto multimediale che descriva un elemento caratteristico del proprio territorio di appartenenza, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio marchigiano in Giappone, tra gli studenti giapponesi e gruppi di giapponesi che avranno l’occasione di incontrare. Per tutte le informazioni si può accedere al link: https://www.giocamondostudy.it/vacanze-studio/destinazioni-estero/avviso-di-selezione-dalle-marche-all-expo2025-osaka/

