ASCOLI PICENO – Screening gratuiti e visitai senologica con ecografia al seno, consulenza nutrizionale e psicologica ed

elettrocardiogramma in occasione della festa della donna nel cuore di Ascoli nel salotto di piazza del

popolo. Grazie ad Assistenza 4.0 progetto finanziato dalla regione Marche della Cooperativa Il Picchio nella

giornata dell’8 marzo si sono svolti dalle 9 alle 17 su appositi camper sanitari adibiti alla mobilità sociale.

Oltre a fornire un importante servizio di salute e prevenzione nel cuore della città marchigiana è stata una

occasione per sensibilizzare donne e non su importanti temi riguardanti il benessere e la cura di sé e dei

propri cari. Assistenza 4.0 nello specifico è un servizio socio sanitario che prevede la mobilità sociale grazie

ai suoi camper. è gestito dal consorzio Il Picchio e si reca direttamente nei luoghi di vita delle persone in

linea con quanto indicato dal panorama sanitario.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Assistenza 4.0 e la cooperativa Il Picchio del presidente

Domenico Panichi, del vice presidente Franco Bruni e dalla responsabile dottoressa Michela Arragoni che

hanno adibito una squadra di primordine con il dottor Luca Ferlito alle visite senologiche, la dottoressa

Sonia Trebaldi per la consulenza nutrizionale, la dottoressa Maria Cristina Bamonti per la consulenza

psicologica, la stessa dottressa Arragoni insieme alla dottoressa Silvia Oroli per l’elettrocardiogramma.

La città ha risposte presente con tantissime partecipazioni dal mattino sino alla sera e tante altre che hanno

prenotato appuntamenti gratuiti presso il Poliambulatorio di Assistenza 4.0 sito in città a via verdi nelle

giornate di lunedì 10 marzo e giovedì 13. Per non congestionare il servizio sono state aperte nei giorni

precedenti le prenotazioni che hanno esaurito i comunque molti posti disponibili in poche ore. Nel dettaglio

sono state svolte in piazza del popolo nella giornata dell’8 marzo 16 ecografie e visite senologiche, diciotto

elettrocardiogrammi, nove consulenze nutrizionali e due consulenze psicologiche per un totale giornaliero

di quarantacinque prestazioni effettuate. Sono state richieste ben 51 ecografie al seno, ventisette Ecg,

dodici richieste neurologiche e venticinque ecodoppler alle carotidi. Per sovvenire poi alle tante domande

in piazza sono stati aperti due open day nella giornata di lunedì 10 marzo e giovedì 13 marzo presso la sede

di via Verdi sempre ad Ascoli Piceno dove sono stati fatti 27 Ecg e 10 visite neurologiche. Data l’ulteriore

enorme richiesta saranno effettuati 12 ecodoppler alle carotidi nel mese di aprile in data da definire e ben

51 ecografie al seno nelle giornate di mercoledì 2 e e giovedì 3 aprile.

A sottolineare l’importanza con il territorio è stata la partecipazione e il saluto del sindaco Marco

Fioravanti, il vicesindaco Massimiliano Brugni e l’assessore Giuseppina Donatella Ferretti. Il primo cittadino

si è detto “Entusiasta dell’iniziativa nel cuore della città. Un connubio perfetto nella giornata della festa

della Donna. Temi su prevenzione, salute, rispetto della donna sono centrali ed è splendido sensibilizzare su

questi temi”. Di pari passo sono le parole del vicesindaco Brugni: “Siamo contentissimi per questi eventi che

incontrano le esigenze dei cittadini in questo percorso fondamentale. Abbiamo costruito una rete

importante per essere pronti a soddisfare insieme ad Associazione 4.0 e la cooperativa Il Picchio in questo

caso e tutte le associazione e cooperative di categoria. Repetita Iuvant”.

Non solo istituzioni locali ma anche autorità religione con il passaggio e la benedizione di Sua Eccellenza

l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri: “E’ una giornata di festa qui ad Ascoli con tante occasioni al femminile.

Sono tante carezze per tutte le donne così possano sentire che tutti facciamo il tifo per loro”.

A impreziosire l’evento ci hanno pensato l’influencer Anastasia Lori e l’attrice Claudia Koll. Per Lori,

insegnante di Yoga e Pilates: “E’ stato bellissimo partecipare e dare voce a una così bella iniziativa nel cuore

della mia città. Ben vengano momenti come questi. Credo che valorizzare la salute e il benessere femminile

sia splendido. E’ importantissimo per la prevenzione creando un benessere per sé stessi e gli altri”

Particolarmente emozionata l’attrice Koll: “Ho perso una carissima amica proprio due settimane fa proprio

per questo male. Affrontare troppo tardi la malattia diventa spaventoso anche per il rimorso di non essersi

sottoposte alla prevenzione. Andare incontro, come in questo caso, è fondamentale e importantissimo

soprattutto per chi non conosce o non può muoversi. Venire qui ad Ascoli è stato bellissimo, ringrazio l’invito

di un caro amico”.

Inoltre tocco di cultura con l’ingresso ai Musei Civici per tutte le donne che si sono sottoposte agli screening

segno tangibile che salute e cultura viaggino sullo stesso binario. Un’iniziativa che, oltre a riscontrare un

forte e grande successo di partecipazione e interesse, ha evidenziato come siano ancora troppo pochi

questi momenti di prevenzione e sensibilizzazione.

