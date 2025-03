ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale e culturale.

Sabato 22 marzo 2025 alle ore 21 al PalaFolli Teatro di Ascoli Piceno andrà in scena lo spettacolo “Una coppia quasi perfetta”, di e con Rocco Ciarmoli e Laura De Marchi e la partecipazione di Angelo Carestia.

La storia parte da una domanda: “esiste la coppia perfetta?” o meglio: “esiste ancora la coppia?”.

Tra divorzi facili, siti d’incontri, social media, social network, chat, ex, trombamici e amanti occasionali la coppia è sempre più minacciata. I nostri “eroi” ci mostreranno, in modo ironico ed esilarante, i tentativi che la società contemporanea mette in atto per far sopravvivere la coppia, o almeno una sua parvenza.

Insieme a Rocco Ciarmoli e Laura De Marchi, sul palco del PalaFolli salirà anche Angelo Carestia. I protagonisti daranno vita a due trentenni soli e nerd che scambiano un incontro casuale quasi tragico per amore; due cinquantenni sprovveduti ed ingenui che si affidano alle piattaforme per incontri, senza conoscerne i meccanismi. Infine due settantenni che si scoprono insoddisfatti, Luciana e Ubaldo, da più di 40 anni insieme, tra alti e bassi, che hanno condiviso tutte le stagioni della vita, ed ora, da tanti anni in pensione, sembrano sereni e pacificati. Due personaggi buffi e stralunati, a volte tenerissimi e a volte spietati, fanno sfilare davanti ai nostri occhi tutte le contraddizioni che la scienza e la società ci mettono di fronte rispetto a questo delicato tema.

Lo spettacolo, attraverso storie estreme e paradossali, ci fa sorridere e pensare alla ricerca della coppia “quasi perfetta”.

Rocco Ciarmoli, campano di nascita ma romano di adozione, dopo anni di formazione, si fa conoscere al grande pubblico nel 2000 come uno dei fondatori del trio comico “Le Tutine” con cui nel 2002 approda in tv nel programma Zelig Cabaret in onda su Italia Uno. Con le Tutine dal 2002 al 2007 fa parte del cast fisso del programma Zelig Circus in onda su Canale 5. Nel 2010 crea il nuovo personaggio “Roccò il Gigolò” con il quale partecipa alle edizioni successive di Zelig. Nel 2012 con la casa editrice Mondadori pubblica il suo libro “Il kamasutra secondo Rocco” mentre continua con successo le sue tournée in teatro con diversi spettacoli. Partecipa a diversi film e spot pubblicitari divenendo uno dei volti comici più riconosciuti.

Laura De Marchi, nata a Roma, è attrice, autrice e stand-up comedian. Si forma e diploma presso Scuole internazionali e al corso di perfezionamento per attori presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, si laurea presso l’Università di Roma “La Sapienza” in Lettere indirizzo discipline dello Spettacolo, Storia del Teatro. La sua carriera è costellata da partecipazioni a spettacoli di cui è attrice e molte volte anche autrice, ha preso parte a molti film per il cinema e la televisione, senza dimenticare la partecipazione a programmi radiofonici, tra cui “Ottovolante live show” di Rai Radio2.

Angelo Carestia calca i palcoscenici di mezza Italia fin dall’età di 16 anni con ottimi risultati e un buon successo, svariando dalle feste di piazza ai teatri, dalle convention alle feste private, ricevendo belle soddisfazioni soprattutto nei circuiti del cabaret! Conduttore televisivo e radiofonico sulle più disparate emittenti locali tra Abruzzo e Marche, Carestia è stato tra i protagonisti di tante trasmissioni televisive nazionali. Fin dal 1991 si è fatto notare al grande pubblico con le partecipazioni ad alcune trasmissioni Rai come “CI SIAMO” con Gigi Sabati, con Pippo Franco su RAI2 con “STASERA MI BUTTO” e “CARAMELLE” con il maestro Mazza su RAI1. Per la radio nazionale, Carestia è stato tra i conduttori del programma di RADIORAI2 “GUGLIELMO 95″.

Sabato 22 marzo Rocco Ciarmoli e Laura De Marchi con Angelo Carestia saranno i protagonisti del divertente spettacolo “Coppia quasi perfetta”.

I biglietti sono già in vendita presso il Teatro PalaFolli oppure online su www.palafolli.it. Info 0736 352211 oppure www.palafolli.it

