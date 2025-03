ASCOLI – Comunicazione sociale e culturale.

L’operetta in tre atti “Cin Ci La”, prevista per domenica 16 marzo al teatro Ventidio Basso, è stata rinviata per problemi tecnici della compagnia.

Nei prossimi giorni verrà comunicata una nuova data.

